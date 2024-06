Premieră pentru Constanța. Centrul "Teodor Burada" a devenit hub cultural de nivel european

O întâlnire transnațională cu o agendă plină de evenimente



Proiectul Erasmus+ Heritage Stewardship are două obiective principale: realizarea unei hărți digitale, în vederea promovării patrimoniului cultural și natural din cele patru regiuni partenere (Constanța, România; Funchal, Madeira, Portugalia; Cantonul Karlovac, Croația; Granada, Spania), precum și a unui ghid pentru tineri, în urma cursurilor de formare la nivel european din cele patru țări, cu titlul „The Cultural and Environmental Stewards: A Guidebook”.







Reamintim că, în cadrul proiectului european Erasmus+ Heritage Stewardship, reprezentanții Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” au participat, în ultimele luni, la traininguri/ cursuri de formare în Croația, Spania și Portugalia, fiind o oportunitate deosebită de a reprezenta atât România, cât și Constanța, alături de alte țări cu o experiență culturală și turistică valoroasă.







Din agenda de activități a întâlnirii transnaționale de la Constanța au făcut parte turul cultural „Case Celebre din Constanța Veche", ghidat de prof. dr. Răzvan Raul Ivan, și deplasări la sediile Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada", unde li s-a pregătit o întâlnire dansantă, cu membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul'' - corpul de dansatori. Prin urmare, delegația europeană s-a bucurat de o bogată experiență culturală dobrogeană, parte a acestui proiect de anvergură.



”Vrem să determinăm tinerii să le pese!”



„Așa cum îmi place să remarc, de doi ani încoace nu mai suntem acel așezământ cultural prin care eram definiți într-o lege veche, ci ne raportăm la modernitate, la nivel de hub cultural. Am trecut cu evenimentele noastre dincolo de granițele județului, ne exprimăm național, iar acum, prin intermediul acestui proiect, ne prezentăm și la nivel european”, a declarat directorul Centrului „Teodor Burada”, Laura Stroe Abibula.







Coordonatoarea proiectului din partea centrului constănțean, Andreea Cosma, a scos în evidență nevoia de a aduce patrimoniul cultural în atenția tinerilor și de a crea o legătură între comunitate, tineri, instituții și organizații locale, patrimoniul local, material și imaterial, și chiar și patrimoniul natural, care trebuie protejat și promovat. „De aceea, în acest proiect învățăm foarte multe unii de la alții, pentru că fiecare vine cu experiența sa în diverse domenii și astfel se pot crea produse interesante. Suntem deja aproape de sfârșitul primului an de proiect (care durează doi ani) prin care dorim să identificăm 50 de locuri de patrimoniu cultural și natural, din fiecare regiune parteneră, o hartă creată de tineri pentru tineri, întrucât acest proiect a plecat de la o nevoie – vrem să determinăm tinerii să le pese de aceste locuri și să-și dorească să le promoveze, poate chiar să lucreze în domeniul acesta de patrimoniu”, a declarat Andreea Cosma. Cel de-al doilea produs din cadrul proiectului este un ghid de management cultural, care include exemple de bune practici ale reprezentanților din regiunile partenere în proiect.





Având ca temă promovarea patrimoniului regional cultural, în proiect sunt implicate, alături de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Asociația House of Education and Innovation (HEI) (România), DrONe și Ekonomsko-Turisticka Skola (Croația), Arte M Associacao Cultural E Artistica Na Madeira și APEL - Associação Promotora do Ensino Livre (Portugalia), Asociacion Casa Desvio și organizația coordonatoare de proiect, CELEI Centro de Lenguas y Educación Intercultural (Spania).