Prevenirea bullyingului în clasă preocupă comunitatea Liceului „Ion Bănescu” din Mangalia

Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului (19 noiembrie) a fost marcată la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia prin desfășurarea activității „La revedere, violență! Bun venit, PACE!”, în centrul de documentare și informare al instituției.Consiliul Elevilor, grupul țintă, a abordat în discuția moderată de profesorul consilier școlar Alina Băiașu și coordonatorul de proiecte și programe educative, profesorul Ileana Costea, aspecte legate de: tipurile de abuz asupra copiilor (fizic, emoțional, sexual), efectele abuzului (imagine de sine scăzută, probleme în dezvoltarea emoțională, probleme de relaționare, simptome somatice funcționale etc.), principiile prevenției abuzului emoțional (perceperea copilului ca pe o persoană valoroasă și specială, dezvoltarea stimei de sine a elevului și a sentimentului de competență, oferirea de sprijin în asumarea unor responsabilități și decizii personale etc.).Lucrul în echipă a facilitat găsirea de răspunsuri la întrebarea “Cum previn bullying-ul în clasa mea?”. Elevii, în calitate de lideri ai claselor lor, au evidențiat modalitățile prin care pot interveni pentru armonizarea relațiilor dintre elevi.Activitatea se înscrie în Campania „19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”, inițiată de Women’s World Summit Foundation (WWSF), Geneva - Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, Secţiunea România.În cadrul aceleiași campanii, în perioada 1 – 19 noiembrie 2022, s-au derulat în cadrul instituției de învățământ diverse activități “Ia atitudine! Împreună pentru siguranța ta!”, “Închisoarea nu este doar între gratii! Libertatea unei victime a traficului de persoane depinde de alegerile tale!”, “Prevenirea con- sumului de substanțe interzise - Dincolo de speranțe”, “Prevenirea criminalității informatice”, “Drogul distruge destine!”, “Detoxifierea organismului, reguli de respectat și beneficii”, “Creativi, NU violenti! – atelier handmade”, etc., activități menite să formeze în rândul elevilor atitudini adecvate privind prevenirea comportamentelor de risc, în vederea dezvoltării unui mod de viaţă sănătos pentru formarea şi dezvoltarea personală.La realizarea activităților au contribuit cadre didactice din școală (Virginica Barabaș, Roxana Vasilescu, Rodica Șargu, Tudorel Cociorvă, Maria Ciupercă, Daniela Anton, Mihaela Ilie, Florina Oprea, Iulian Cioroianu etc.), precum și specialiști din cadrul instituțiilor partenere ale școlii, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, prin reprezentanții săi, psiholog Lipan Carmen și comisar-șef Nicolae George, Centrul Medical „STARE BUNĂ” Mangalia, reprezentat de doctor Ana Maria Bucur, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, reprezentat de insp. Borș Filotia, Centrul Regional împotriva Traficului de persoane Constanța, reprezentat de sinsp. Banciu Roxana.