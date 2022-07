Pentru 28 de liceeni din Mangalia, anul școlar trecut a rămas memorabil

În anul școlar 2021-2022, prima mobilitate a avut loc în Paphos/Cipru, iar a doua mobilitate în Granada/Spania. Beneficiarii mobilităților au fost 28 elevi - 13 elevi calificarea mecanic auto, clasele a 10 (șase elevi) și a 11 (șapte elevi) profesională și 15 elevi calificarea tehnician electromecanic de la clasele a 10 (opt elevi) și a 11 (șapte elevi) liceu, însoțiți de profesoarele Aurelia Fialcofschi și Virginica Barabaș.





Principalele activități pe durata mobilităților au fost organizate de Organization For Promotion Of European Issues Paphos, Cipru și Mobility European Projects Granada Spania (MEP), care au completat stagiul de formare profesională cu activități culturale. Elevii au fost repartizați la partenerii J Auto Clinic Garage LTD, Paphos/Cipru și P. Kousios Electrical LTD, Paphos / Cipru, Talleres Jomasur Automocion S.L. Churriana, Acacio Servicios Telematicos S.L., Talleres Jomasur Automocion S.L. Granada, Talleres J. Calero Motosport, Neumaticos Aviles Sanchez S.L. Granada/Spania unde, sub directa îndrumare a tutorilor de stagiu, au realizat activități specifice calificării lor, dobândind o serie de competențe de specialitate, dar și competențe-cheie (lucrul în echipă, rezolvarea de probleme, gândirea critică, comunicare în limba modernă etc.).





În timpul liber, elevii au avut ocazia să viziteze principalele obiective turistice din Paphos si Granada locația de cazare. În weekenduri s-au organizat excursii în principalele orașe din Cipru, Nicosia, Limasol și din Spania, Cordoba, Malaga, Seville unde au vizitat principalele obiective turistice. Muzeul de arheologie și parcul arheologic din Paphos, castelul din portul Paphos - un minunat edificiu medieval, arenele romane, cel mai mare templu din lume dedicat zeului Apollo, zona costieră și zona de munte a Ciprului, insula unde s-a născut Afrodita, respectiv pietrele Afroditei unde zeița s-a întrupat din spuma mării, băile Afroditei, mânăstirea Kykkos și un muzeu interesant al ortodoxiei, locul unde este înmormântat fostul președinte Makarie, au fost atracțiile turistice vizitate de elevii din prima mobilitate (elevii claselor a X-a). Ceilalți elevi care au participat la mobilitatea din Spania (elevii claselor a XI-a) au mai vizitat complexul Alhambra (în arabă „castelul roșu"), o fortăreață construită în 1238 de primul suveran nasrid și cucerită mai târziu de regii catolici, muzeul atașat Catedralei din orașul Granada unde este înmormântată Regina Isabela a Spaniei, o seară flamenco (dans provenit din regiunea Andalusia), o drumeție la Sierra Nevada prin, Los Cahorros Monachil, Nerja - oraș turistic din sudul Spaniei, unde au avut din nou ocazia să meargă la plajă, parcul științific și la Biodomul - o grădină zoologică și un acvariu în care toate vietățile sunt admirate în mediul lor natural reprezentat cu multă fidelitate, din Granada.





La finalul stagiilor, elevii au primit Certificatul Europass Mobility, precum și Certificatul de recunoaștere a experienței și competențelor acumulate la locul de stagiu. De asemenea, în cadrul unui colocviu organizat la întoarcerea în țară, elevilor li s-au validat experiențele acumulate pe durata stagiului în Cipru și în Spania, ei primind note la modulele de specialitate.





Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia continuă tradiția participărilor la proiecte Erasmus +, în cadrul programelor europene care finanțează formarea profesională a elevilor în țări ale Uniunii Europene.După proiectul „Experiență Europeană - Oportunitate pentru viitorii mecanici auto”, încheiat cu succes în anul școlar 2021-2022, anul viitor, 28 dintre elevii liceului vor participa la două mobilități de câte trei săptămâni, unde vor efectua stagii de pregătire practică.