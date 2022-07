Pește proaspăt vândut direct din barcă, în Portul Turistic Mangalia

Autoritățile publice din Mangalia susțin reînvierea tradiției comercializării pesțelui. Astfel, după cum anunța primarul Cristian Radu la începutul lunii, o zonă specială din Portul Turistic Mangalia le-a fost rezervată pescarilor, pentru a putea să comercializeze peștele proaspăt, direct din barcă.„Așa cum am anunțat, pescarii din Mangalia au început deja să comercializeze pește proaspăt, direct din barcă, in zona Portului Turistic. Am reînviat, astfel, o veche tradiție locală, pe care sper sa o păstrăm, întrucât este apreciată de turisti și locuitorii orașului, iar totodată sprijină si revigorează comerțul cu peste proaspăt, în municipiul Mangalia”, a afirmat Cristian Radu.În acest sfârșit de săptămână, mangalioții și nu numai, interesați de pește proaspăt, au putut să interacționeze direct cu pescarii întorși din larg.