Proiectul „Un viitor pentru trecut-clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, la final

Universitatea „Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Direcția Cultură și Sport Mangalia organizează luni, 31 ianuarie 2022, de la ora 15:00, la Casa de cultură din Mangalia, conferința de finalizare a proiectului „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian” (Cod unic proiect – CALL01-9), informează prof. univ. dr. Dorin-Mircea Popovici, coordonator partener.Potrivit sursei citate, în general, proiectul a vizat îmbunătățirea managementului cultural, obiectivele specifice urmărind: consolidarea sustenabilă a echipei muzeului, valorificarea patrimoniului cultural prin realizarea unor expoziții inovative cu bunuri culturale clasate și restaurate și creșterea sustenabilă a numărului de vizitatori ai muzeului.De asemenea, în cadrul proiectului a fost dezvoltată expertiza profesioniștilor muzeului în domeniul clasării și restaurării bunurilor de patrimoniu, prin clasarea unui număr de 201 bunuri culturale din colecția muzeului callatian și restaurarea a 26 de obiecte din colecția numismatică.„Expoziția inovativă și interactivă “Un viitor pentru trecut”, cu un puternic impact educațional, a cărei tematică a vizat reconstituirea virtuală a unui templu antic din elemente arhitectonice și sculpturale și explorarea virtuală a 20 de exponate scanate 3D, a oferit publicului posibilitatea să interacționeze, într-un mod neconvențional, cu artefactele muzeale. Astfel a fost creată o comunitate numeroasă de prieteni ai muzeului, iar organizarea atelierelor de creație a contribuit în mod direct la atragerea publicului, înregistrându-se peste 9000 de vizitatori”, a precizat Dorin-Mircea Popovici.Proiectul „Un viitor pentru trecut – clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate” a fost implementat de Direcția Cultură și Sport Mangalia, serviciul Muzeul de Arheologie, în calitate de Promotor de proiect și Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de Partener. Valoarea totală a proiectului este de 604.935,49 lei, echivalentul a 126.499,97 Euro, reprezentând 100% din costurile totale eligibile.Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde Euro între 1994 și 2014 și 1,55 miliarde Euro pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai mult detalii sunt disponibile pe www.eeagrants și www.ro-cultura.ro.