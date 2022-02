Universitatea Ovidius din Constanţa a primit „Premiul pentru Inovare” acordat de Universitatea Politehnica din Bucureşti pentru anul 2021

La începutul lunii ianuarie a. c, Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) a intrat în posesia „Premiului pentru Inovare” şi a Trofeului, acordate de Universitatea Politehnica din Bucureşti pentru activitatea ştiinţifică din anul 2021, informează prof. univ. dr. Mihai Gîrţu, prorectorul pentru cercetare şi invovare.Potrivit sursei citate, onorantele distincţii răsplătesc munca prof. univ. dr. Ticuța Negreanu-Pîrjol în calitatea de autor corespondent al brevetului de invenţie pentru patentul industrial intitulat „Proces de obţinere al unui fertilizator ecologic biocomposit” (Ecological fertilizer biocomposit and process for obtainig it), prezentat anul trecut la Salonul de Invenţii.Referindu-se la acest eveniment, autoarea brevetului de invenţie şi coordonatoare a colectivului de cercetare din cadrul UOC, prof. univ. dr. Ticuța Negreanu-Pîrjol, spune că invenția se referă la un biocompozit fertilizator ecologic ce are ca materii prime două biomase reziduale naturale nevalorificate până în prezent, biomasă marină de origine vegetală și animală și nămol rezidual provenit de la stații de tratare ape uzate, acesta fiind destinat ameliorării, refacerii calității și fertilizării solurilor în agricultură, horticultură, viticultură și silvicultură.„Am primit în prima zi lucrătoare a acestui an un pachet-surpriză prin poştă de la Rectoratul Universității Politehnice Bucureşti și astfel am aflat cu bucurie că Universitatea Ovidius din Constanța a primit, ca apreciere a activității de cercetare-inovare desfășurate în 2021, Premiul „The Politehnica Innovation Award” şi Trofeul Universitatea Politehnica din București, acordate de distinsa instituţie academică, pentru Patentul nostru intitulat: „Ecological fertilizer biocomposit and process for obtainig it”, prezentat în cadrul manifestării științifice Salonul de Invenții „INVENTICA 2021”, a precizat prof. univ. dr. Ticuța Negreanu-Pîrjol.