Proiectul “Your VOTE, Your VoicE+”. 24 de tineri din opt țări învață să devină cetățeni europeni activi

În secolul XXI, în anul 2022, întreaga planetă este zguduită de conflictul militar declanșat de Rusia în Ucraina, iar termini precum libertate, pace, unitate, siguranță, stabilitate capătă un alt sens pentru popoarele lumii. Este un moment definitoriu pentru Europa, pentru libertate și pentru toate statele și popoarele care iubesc pacea. În aceste momente este nevoie să înțelegem rolul Uniunii Europene, rolul cetățeanului european, contextul politic actual și urmările socio-economice ale războiului și să acționăm în aceste context.Pentru a înțelege mai bine actualul context, pentru a fi informați și pentru a ne face auzite vocile, Asociația Youth Vision implementează proiectul “Your VOTE, Your VoicE+”, finanțat în cadrul programului Erasmus+, KA1 și derulat în parteneriat cu alte 8 țări (Malta, Spania, Bulgaria, România, Grecia, Cipru, Polonia și Italia). 24 de tineri voluntari au ajuns deja la Costinești, pentru a lua parte la cursul de pregătire din cadrul proiectului, ce se întinde pe o perioadă de șapte zile (8-14 martie 2022).Proiectul își propune să-i formeze pe tineri în spiritul civic și să-i facă să conștientizeze importanța participării și implicării lor active în procesul democratic și de luare a deciziilor și inițiativelor legislative. În același timp, “Your VOTE, Your VoicE+” va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor legate de procesul legislativ European, prin intermediul unor întâlniri tematice cu membrii Parlamentului României. Tinerii participanți la cursul de pregătire vor dezvolta totodată competențe cheie legate de cetățenia activă cu ajutorul atelierelor tematice pe care le vor derula în perioada următoare. Totodată, tinerii voluntari vor derula activități și acțiuni specifice în rândul comunităților lor, precum campanii on-line, ateliere, etc, timp de 4 luni. În ultimii ani, peste 250 de tineri au ajuns la Constanța prin intermediul Asociației Youth Vision, ca participanți în programele Erasmus+.Erasmus+ s-a derulat până la finele anului 2020 și a fost programul prin care Uniunea Europeană a sprijinit educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. A dispus de un buget de 14,7 miliarde de euro, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni au putut câștiga experiență și au avut acces la studii, formare și voluntariat în străinătate.