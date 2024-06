Recomandarea săptămânii - "Bătăliile care contează"

„Captivantă de la prima și până la cea din urmă pagină, «Bătăliile care contează» este o colecție de povești care-ți încarcă inima cu încredere și mintea cu speranță. Pentru mine cartea aceasta rămâne una dintre cele mai palpitante lecturi, din ultima vreme!”, a afirmat Gáspár György, psihoterapeut și autorul cărților „Copilul invizibil” și „Suflete de sticlă”





Magor Csibi mereu a încercat să înțeleagă cum funcționează organizațiile și cum pot influența liderii comportamentele oamenilor care fac parte din ele. Pentru asta s-a uitat la multe organizații din diverse perspective. Între 2004-2006 a predat la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. A reprezentat România în prima legislatură a țării în Parlamentul European, între 2007-2009. A fondat și a condus publicația Think Outside the Box între 2009-2011, ca apoi să devină liderul organizației de mediu WWF în România și Coreea de Sud, timp de aproape 8 ani. Din 2018 s-a dedicat exclusiv înțelegerii culturii organizaționale și leadershipului, acceptând invitația de a se alătura companiei TREND. În paralel, face parte din multe comunități de oameni curioși și este membru voluntar în boardul non-executiv al fundației World Vision România.





De-a lungul celor 15 ani petrecuți în subunități de Vânători de Munte din Armata României, Radu Predescu a ocupat diverse poziții de subofițer, de la comandant de grupă până la subofițer de comandă de batalion. A fost instructor NATO și este militar veteran, participând la trei misiuni de luptă (două în Afganistan și una în Irak). A urmat studii militare atât în România, cât și peste hotare (Republica Cehă, SUA, Italia, Germania, Austria, Norvegia), dezvoltându-și aptitudini de planificare, pregătire și execuție a operațiilor militare. Din 2010, a pășit în lumea de business, devenind unul dintre clienții Autonom. În 2015, Radu Predescu s-a alăturat echipei Autonom ca manager zonal de vânzări, astăzi conducând divizia de leasing operațional a grupului. Are o diplomă de licență în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, obținută la Universitatea Transilvania din Brașov. El crede puternic că oamenii sunt în centrul a tot ceea ce facem.





Apărută în 2023, la Editura Vellant, cartea „Bătăliile care contează” (288 pagini), de Magor Csibi și Radu Predescu, are ca subtitlu „Strategii testate pentru momentele decisive ale vieții”.