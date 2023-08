O adolescentă a lansat, săptămâna aceasta, o carte science-fiction, la Biblioteca Judeţeană

O elevă de clasa a IX-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța şi-a lansat, zilele trecute, la Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman”, prima sa carte, intitulată „Zenith of the Queen’s Gambit”.„Sunt implicată în activitățile promovate de bibliotecă, prin proiectele adresate comunității și alături de ceilalți voluntari doresc să promovez cartea și scrisul în rândul adolescenților. Am fost mereu pasionată de fantezie și Science Fiction, lucru care a venit în adaos cu cărțile pe care le-am citit și m-au îndrumat înspre lumea scrisului. Cartea a fost inspirată din lumea noastră, a problemelor la nivel mondial, ce ne afectează în fiecare moment al vieții noastre, fie că suntem victimele, martorii, ori doar am auzit despre acestea. În cartea mea, nimeni nu este protagonist sau antagonist. Asemenea lumii în care trăim și din care facem parte, toate personajele mele sunt create în așa fel încât să reprezinte absolut umanitatea. Pe scurt, personalitățile sunt pe cât se poate de realistice”, a declarat adolescenta. (