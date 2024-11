Restaurarea de zone urbane și de coastă, obiectivul unui proiect european implementat de Universitatea ”Ovidius”

În calitate de lider de parteneriat, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a participat, recent, la prima întâlnire din cadrul proiectului „Less vulnerability, more adaptability – pilot remote sensing assisted restoration of green spaces in coastal and urban areas within the Black sea region – MoreAdaptBSB” (BSB00479), organizată la Chalkidiki (Grecia).La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai celor cinci parteneri în proiect, din Bulgaria, Grecia și Ucraina.„Discuțiile au vizat, în mod special, aspecte organizatorice și administrative, întâlnirea oferindu-le reprezentanților instituțiilor partenere prilejul de a detalia obiectivele proiectului, activitățile propuse și principalele etape de implementare a acestuia”, precizează conf. univ. dr. Raluca Andreea Trandafir, prorector al UOC și coordonator al consorțiului din cadrul proiectului MoreAdaptBSB.Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea cooperării transfrontaliere pentru creșterea gradului de pregătire și adaptabilitate regională la pericolele legate de schimbările climatice, prin aplicarea unor soluții bazate pe metode inovatoare de teledetecție. Astfel, proiectul vizează restaurarea a cel puțin șase hectare de zone urbane și de coastă în Cassandra (GR), Primorsko (BG), Constanța (RO) și Odesa (UA), transformându-le în peisaje noi, adaptive și rezistente.Proiectul MoreAdaptBSB este implementat de Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de lider, în cadrul unui parteneriat din care fac parte alte cinci organizații: Camera de Comerț din Chalkidiki, Grecia; Primăria din Kassandra, Grecia; Via Pontica Foundation, Bulgaria; Primăria din Primorsko, Bulgaria; Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina.Proiectul este implementat în perioada 26.07.2024– 25.01.2027 și are o valoare totală de 1.594.728 de euro. Din această sumă, 1.435.255,20 de euro reprezintă finanțarea acordată de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT Black Sea Basin.