„Sălbatica splendoare a Dobrogei” – filmul documentar care va prezenta frumusețea, biodiversitatea și atracțiile naturale ale ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră

Rusu I. Georgiana P.F.A. organizează în perioada 15 mai – 20 noiembrie 2024 proiectul cultural „Sălbatica splendoare a Dobrogei”, care presupune producția unui film documentar care va prezenta atracțiile naturale și aspectele inedite ale vieții sălbatice ale ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și are valoarea totală de 335.000 lei (300.000 lei finanțare din partea C.J.C. și 35.000 lei contribuție proprie a beneficiarului).Realizat cu scopul de a promova potențialul pe care Dobrogea îl are in privința turismului wildlife, filmul va evidenția ineditul situației unice întâlnite în județul Constanța care, deși are o puternică rată de dezvoltare economico – socială, continuă să dețină și o extraordinară biodiversitate. Filmările sunt realizate în perioada de la sosirea păsărilor călătoare și până la plecarea acestora, pentru a putea surprinde cele mai importante aspecte ale vieții sălbatice derulate pe parcursul unui ciclu de migrație.„Prin acest demers se urmărește sensibilizarea și educarea publicului cu privire la valorile naturale ale Dobrogei, promovarea turismului de nișă și a activităților de ecoturism, precum și dezvoltarea durabilă a regiunii în concordanță cu conservarea și protejarea mediului înconjurător”, a declarat Georgiana Rusu, manager de proiect.Filmul documentar „Sălbatica splendoare a Dobrogei”, cu o durată de 25 de minute (format universal broadcasting), va avea o variantă cu voice over în limba română și o variantă cu voice-over în limba engleză și subtitrare în limba română. Proiectul va presupune producția și livrarea către finanțator a filmului documentar însoțit de trei trailere de câte 3 – 5 minute. Filmul și cele trei trailere vor reprezenta excelente materiale de promovare a județului Constanța, fiind destinate proiectării sau distribuirii la târgurile și evenimentele tematice la care va participa Consiliul Județean Constanța, încărcării on-line pe site-uri specializate de turism - în special wildlife sau postării pe canalele Youtube, Facebook, Instagram, Vimeo ale Consiliului Județean Constanța.Filmul va fi lansat în cadrul unei gale oficiale de vizionare ce se va desfășura pe data de 14 noiembrie 2024, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, în cadrul evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Dobrogei, iar trailerele vor fi încărcate pe pagina de Facebook „Sălbatica splendoare a Dobrogei”.