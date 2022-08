Spectacole inedite de film, muzică și dans pe plaja din cartierul Faleză Nord

Joi, 18 august, Direcția de Cultură, Educație, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Asociația Talent-Art Constanța vă invită la o nouă ediție „Dancing with the stars”. Astfel, de la ora 20:30, vă puteți delecta cu spectacolul de dans „Cabaret Show” și puteți viziona producția „Chicago”, pe plaja Reyna din cartierul Faleză Nord.Bazat pe muzical-ul scris de John Kander, Fred Ebb şi Bob Fosse, producția „Chicago” este un spectacol ale cărui elemente-cheie sunt intriga, dragostea, trădarea, rivalitatea şi prietenia. Acțiunea se centrează în jurul lui Roxie Hart și Velma Kelly, două criminale pasionale care se aflau în închisoare așteptându-și procesele pentru crimă în orașul Chicago din anii 1920. Velma, actriță de vodevil, și Roxie, o soție casnică cu aspirații de a avea aceeași profesie, luptă pentru a câștiga faimă care să le ajute să iasă din închisoare. Rolurile principale din film sunt interpretate de Renée Zellweger, Richard Gere și Catherine Zeta-Jones, în rolurile secundare jucând Queen Latifah, John C. Reilly, Christine Baranski, Lucy Liu, Taye Diggs, Colm Feore și Mya Harrison. „Chicago” a câștigat șase premii Oscar în 2003, inclusiv premiul pentru cel mai bun film. Seara va fi deschisă de „Cabaret Show”. Veți putea asista și participa la demonstrațiile de dans oferite de trupa constănțeană „Total Dance Show”. Până pe 1 septembrie, proiectul „Dancing with the stars” oferă spectacole inedite, care îmbină o serie de filme consacrate cu momente de dans binecunoscute reprezentând modul perfect de petrecere a timpului liber, indiferent de vârstă. Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța, iar participarea la spectacole și filme este gratuită.