Spectacole zi de zi în agenda FITIC

În acest week-end, la Grădina „Tomis” a debutat ediția a opta a FITIC (Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre), spectacolele din agenda evenimentului urmând să aibă loc de-a lungul întregii săptămâni 28 august – 2 septembrie, după următorul program:LUNI, 28 august 202318.00 – Improvizație la Alma – Trupa 4TEEN20.00 – Albina din capul meu – Trupa Acting up22.00 – Bacalaureat – Universitatea Hyperion din București, Facultatea de ArteMARŢI, 29 august 202318.30 – Oameni de piatră – Trupa Ștefan Iordache20.00 – Recviem pentru un iepuraș – Trupa Atelierul de teatru21.30 – Bold – Teatrul #BeboldMIERCURI, 30 august 202318.00 – Un cuplu ciudat – Trupa Transparency19.30 – Potențial comic – Trupa Cuadro21.30 – Shylock – Trupa Umbre23.30 – Auto Psy & CO – Asociaţia Culturală PhilogenJOI, 31 august 202318.00 – Proștii sub clar de lună – Trupa Între Acte20.30 – Amadeus – Victory of Art23.00 – De(finit) – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“VINERI, 1 septembrie 202318.00 – Vecina de deasupra – cu Natalie Ester și Dragoș Stemate20.30 – Visul unei nopţi de vară – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“23.30 – Cele rămase – Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Litere și ArteSÂMBĂTĂ, 2 septembrie 202321.00 – Gala de premiere22.00 – Concert Dl Goe în Grădină.