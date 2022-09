Astăzi, gala de premiere a celei de-a VII-a ediții FITIC

Juriul categoriei Seathre este format din: Magda Catone, Cristian Iacob, Tiberiu Roşu. Celelalte jurii sunt: Blue Theatre – Marius Bodochi (director FITIC), Maia Morgenstern, Liviu Manolache, Alina Cristea, Mircea Rusu şi Dramaturgie - scriitoarea Cristina Tamaş, criticul de teatru Alina Cristea, jurnalistul Valentin Ispas.





Programul ultimei zile de festival, de sâmbătă, 3 septembrie 2022, propune constănțenilor următoarele evenimente:





Scenă Parcul Arheologic



Ora 18:00 - Fata din curcubeu - Cezara Cristache



Ora 19:00 - Clona - Trupa 4Teen



Ora 21:00 – Gala de premiere



Ora 21:30 - Paradă Compagnie des Quidams





Scenă Bulevardul Tomis



Ora 21:30 - FierS a Cheval - Compagnie des Quidams - spectacol extraordinar de lumină și culoare din Franța. Butaforie luminoasă și cai luminoși de mari dimensiuni într-un spectacol unic.





Scenă Blue Theatre Revolution University Contest



Ora 19:30 - Ceva rock şi nişte fete - Universitatea "Ovidius" din Constanţa





Scenă Workshopuri



Ora 11:00 - Masterclass - Maia Morgenstern



Ora 23:00 – AMERICAN NIGHT - „Breakfast at Tiffany’s“ (1961), regia: Blake Edwards, cu: Audrey Hepburn, George Peppard ş.a.





Invitaţii care au onorat cu prezenţa la FITIC 7.0 şi care au adus în festival peste 20 de spectacole sunt: Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul de Artă, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, Teatrul Coquette, Performance Delivery, Teatrul Independenţilor Profesionişti & Let It Go Acting Studio, Trupa Aici, Victory of Art, Trupa 4teen, Trupa Ştefan Iordache, Atelierul de Teatru, Trupa Chaplin, Trupa Transparency, Trupa Amprente, Trupa Acting Up. Invitaţi speciali: Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Marius Bodochi, Bogdan Mălăele, Radu Captari ş.a.