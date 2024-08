Surpriza finalului SEAS 2024. „Rădăcini” – concert extraordinar Marius Mihalache Band, Damian Drăghici și Mihai Mărgineanu

Sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Teatrul de Vară Soveja, sunteți invitați la „Rădăcini” - concert extraordinar Marius Mihalache Band & Guests.O seară plină de ritm și energie, o călătorie fabuloasă către sursele spiritualității muzicale, acolo de unde a pornit totul, la acea muzică spontană și nefiltrată, izvorâtă din sufletele părinților și bunicilor noștri. Marele artist Marius Mihalache și excepționalul său band îi au ca invitați în acest concert pe Damian Drăghici și Mihai Mărgineanu, două mari vedete ale muzicii românești.Marius Mihalache, un excepțional producător și artist de talie internațională, specializat în muzică de film și songwriting la prestigiosul Colegiul de Muzică Berklee College of Music (Boston, US), a performat pe cele mai prestigioase scene din Europa, SUA și din întreaga lume, împreună cu numeroși artiști de talie mondială: Gloria Gaynor, Nina Simone, Nigel Kennedy, Steve Vai, Kitaro etc.Invitatul său, Damian Drăghici, este și el absolvent al Berklee College of Music, a locuit multă vreme la Los Angeles, este un foarte versatil artist, care a cântat alături de Joe Cocker, James Brown, Cyndi Lauper, Shaggy, Zucchero, iar din 2006 până în 2009 a derulat proiectul „Damian & Brothers”, care a îmbinat manifestările muzicale cu mesajele împotriva discriminării etnice.Celălalt invitat al lui Marius Mihalache, Mihai Mărgineanu, are un profil cu totul diferit, dar este la fel de faimos. Cântă muzică folk și pop rock, iar repertoriul său este inspirat din folclorul urban, unele melodii fiind preluări ale unor cântece vechi de pahar, iar altele fiind creații proprii în același gen.*******Biletele pentru toate evenimentele din cadrul SEAS pot fi achiziționate după programul următor:LA AGENȚIA DE BILETE DIN BD. TOMIS NR. 97:de marți până duminică - 14:00 – 21:00; luni: ÎNCHISLA INFOPOINT CITY PARK MALL:de miercuri până luni - 14:00 – 21:00; marți: ÎNCHISLA CASA DE CULTURĂ: conform programului instituțieiLA SPAȚIILE DE JOC: Cu două ore înainte de spectacoleONLINE: Mystage.ro, Bilet.ro