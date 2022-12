Teatrele constănțene prezintă, în acest weekend, ultimele spectacole din anul 2022

În program: S. Pautza – Tatăl nostru (interpretează Răzvan Săraru); două Colinde (Silviu Vizan, Aurelian Ghițoi, Robert Safta, Adrian Clinciu); O, ce veste minunată (cor); Moș Crăciun (Cor + Daniel Pop); Linu-i Lin… (Cor + Răzvan Săraru); Am plecat să colindăm (cor); E. Andersen – Christmas Overture (orchestra); C. Franck – Panis Angelicus (Laura Eftimie); G. Bizet – Agnus Dei (Doru Iftene); R. Prisman – Ave Maria (Elena Rotari); L. Anerson – Song of the bell (orchestra); I. Berlin – White Christmas (Marius Eftimie); Stille Nacht (Ionela Duma, Stela Sîrbu); Fr. Schubert – Ave Maria (Mădălin Băldău); Mozart – Aleluia (Mihaela Ionescu); E. Waldteufel – Patinatorii (orchestra); Noel c’est l’amour (Lucia Mihalache); L. Anderson – Sleigh Ride (orchestra); C.B. Sager/D. Doster – The Prayer (Daniela Vlădescu / Doru Iftene); O Tannenbaum (Mihaela Ionescu / Mădălin Băldău); Ch. Gounod – Ave Maria (Silvia Simionescu); Adeste Fideles (Daniel Pop); R. Eilenberg – The Sleighbell tingle (orchestra); A. Adam – Noel (Razvan Sararu/Doru Iftene); Arr.J. Walton – You raise me up (Daniela Vlădescu); L. Anderson – Christmas Festival (orchestra).





Teatrul pentru copii și tineret „Căluțul de mare” prezintă duminică, 18 decembrie 2022, ora 10.30, spectacolul dedicat sărbătorilor de iarnă intitulat „Iată vin colindători”, semnat de Aneta Forna Christu. Ilustrația muzicală: Dicran Asarian. În distribuţie: Rovena Paraschivoi/ Daniela Vlad, Claudia Brădescu, Ion Ciolan, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Grațian Prisacariu.



Două premiere, anul viitor, la Teatrul de Stat





Teatrul de Stat Constanța pregătește pentru luna ianuarie a anului viitor două premiere. Mai întâi, un spectacol care se află în acest moment în producție și al cărui titlu va fi anunțat în curând, apoi premiera la Constanța a coproducției cu Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Napoca și Teatrul Național de Dramă din Ljubljana „Prometeu ’22”.





Până atunci, în weekend-ul care urmează, Teatrul de Stat Constanța a programat ultimele două reprezentații din acest an.



Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Studio constănțenii pot vedea spectacolul „Îndoiala” de John Patrick Shanley, în regia Dianei Mititelu. În distribuție: Iulian Enache, Dana Dumitrescu, Cristiana Luca, Laura Iordan. Traducerea textului îi aparține lui Eugen Gyemant, decorul a fost conceput de Andreea Săndulescu, iar costumele, de Ioana Ungureanu, ilustrația muzicală fiind semnată de Adrian Piciorea.





Duminică, 18 decembrie, tot de la ora 19:00, a fost programat spectacolul care are nevoie de spectatori pentru a primi formă și conținut: „Meciul de comedie. Spectacol interactiv de improvizație”, în regia lui Dragoș Muscalu, scenografia Lăcrămioarei Dumitrașcu și cu acompaniamentul la pian, live, improvizat pe loc, al muzicianului Vlad Pasencu.





Cele două echipe care se vor confrunta pe scenă, Real Stavrid și AC Biban, sunt formate din actorii Ecaterina Lupu, Florin Aioane, Remus Archip, Mirela Pană, respectiv Cătălina Mihai, Andrei Cantaragiu, Lucian Iftime și Ștefan Mihai, și vor fi arbitrate de Andrei Bibire.





Spectatorii sunt așteptați să vină cu idei, să-și dea frâu liber imaginației, pentru că actorii vor juca, dansa sau cânta după cum le va spune publicul. Dacă vor greși, vor pierde puncte sau vor fi eliminați. Desemnarea câștigătorilor fiecărei reprize și, în final, ai meciului va fi decisă de intensitatea și durata aplauzelor.





Își dau concursul soliștii și Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”. Maestru cor Adrian Stanache.