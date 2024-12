Teatrul de Stat Constanța încheie anul în forță, cu o premieră în regia lui Alexandru Mâzgăreanu

Teatrul de Stat invită constănțenii la premiera spectacolului „Incendii”, una dintre cele mai tulburătoare și mai apreciate piese ale dramaturgiei contemporane, scrisă de Wajdi Mouawad, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. Două reprezentații au fost programate la finalul acestui an, pe 20 și 21 decembrie 2024, la Sala Studio-BCR, începând cu ora 19:00.Textul „Incendii” face parte din tetralogia „Le sang des promesses„ (Sângele făgăduințelor) a scriitorului canadian cu origini libaneze Wajdi Mouawad, alături de Littoral (Litoral), Forêts (Păduri), Ciels (Ceruri), și este o poveste universală despre suferință și supraviețuire, inspirată din realitățile crude ale războiului civil din Liban.Traducerea îi aparține regretatului Zeno Fodor, de curând plecat dintre noi.„Nu-ți povestesc o întâmplare, îți povestesc o durere care a căzut la picioarele mele”. După moartea mamei lor și testamentul ei bizar, doi gemeni, băiat și fată, crescuți în Occident, pornesc într-o călătorie inițiatică prin țara lor de origine din Orientul Mijlociu, devastată de război civil, în căutarea unui tată și unui frate dee existența cărora nu știau nimic.Născut în 1968, Wajdi Mouawad s-a născut în Liban, dar a părăsit țara la vârsta de opt ani, împreună cu familia sa, din cauza izbucnirii războiului civil. S-a mutat în Canada, la Montreal, în 1983, după ce a locuit în Franța timp de cinci ani. sprEste cunoscut în teatrul canadian și francez pentru texte care abordează subiecte delicate, cu implicații politice, dintre care iese în evidență piesa Incendii, din 2003, montată în toată lumea – în Statele Unite, Brazilia, Austria, Germania, Mexic, Spania, Australia etc.În 2011, versiunea cinematografică a piesei Incendii, în regia lui Denis Villeneuve, a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin.Din 2000 până în 2004, Wajdi Mouawad a condus Théâtre de Quat'sous din Montreal. În 2004 a regizat și a produs primul său film, Litoral, bazat pe piesa cu același nume.În septembrie 2007, a devenit director artistic al Teatrului Francez al Centrului Național de Arte din Ottawa (Ontario, Canada).Din aprilie 2016 este directorul Théâtre national de la Colline din Paris.Regizorul Alexandru Mâzgăreanu se află la a doua colaborare cu Teatrul de Stat Constanța, după ce, în 2020, a semnat regia unui alt spectacol apreciat de publicul constănțean, Doi tineri din Verona de William Shakespeare.De altfel, întreaga echipă de atunci se reunește cu ocazia acestui nou proiect, montarea fiind realizată în decorul conceput de scenografa Andreea Săndulescu, iar costumele purtând semnătura Alexandrei Boerescu. Lighting design-ul este gândit de Daniel Klinger, iar muzica, de Alexandru Suciu.Din distribuție fac parte: Cristiana Luca - Jeanne/Sawda, Andrei Bibire - Simon, Nina Udrescu - Nawal/Nazira/Elhame, Mirela Pană - Nawal/Jihane, Ecaterina Lupu - Nawal, Cătălin Bucur - Wahab/Nihad, Lucian Iftime - Hermile Lebel/Malak/Abdessamad, Liviu Manolache - Antoine Ducharme/Chamseddine/Portarul școlii, Andrei Cantaragiu - fotograful/medicul.Biletele pentru cele două reprezentații pot fi achiziționate atât online, de pe platformele partenere, Bilet.ro și Mystage.ro, cât și de la Agenția de bilete a TSC, din bd. Tomis nr. 97.*******Alexandru Mâzgăreanu, regizorul spectacolului, a fost nominalizat în anul 2020 la premiile UNITER, la secțiunea Cea mai bună regie, pentru spectacolul „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, montat la Teatrul Tineretului Piatra Neamţ.Născut în 1987, Alexandru Mâzgăreanu este printre cei mai buni regizori tineri ai teatrului românesc. A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Facultatea de Teatru, Secţia „Regie”, la clasa profesorului Tudor Mărăscu (2008), și masterul, la aceeași specializare, la clasa profesorului Alexa Visarion (2011).A fost nominalizat la Gala UNITER 2011, secțiunea Debut, pentru regia spectacolului „Funcționarii“ după A.P. Cehov, producție a Teatrului Metropolis București. De asemenea, a obținut Premiul pentru cel mai bun regizor, în cadrul Galei „Comedia ține la TINEri” pentru spectacolul „Romanțioșii“ (2008). A fost finalist la secțiunea „Artele spectacolului” – Marile Premii Prometheus 2009 – OPERA PRIMA.A regizat deja în multe şi importante teatre din România, precum Teatrul Național „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie, Teatrul „Nottara”, Teatrul Excelsior București , ArCuB, Teatrul Metropolis, Teatrul „Regina Maria” din Oradea, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, iar în prezent este managerul Teatrului „Nottara” din capitală.Prin înțelegerea profundă a textelor reușește să aducă în contemporaneitate elementele care se pretează la asta, exploatează creativ punctele de intertextualitate și își poartă spectatorii în zone și epoci surprinzătoare, reușind să rămână, totodată, fidel obiectivelor principale ale autorilor.*******Andreea Săndulescu, născută în 1983, a absolvit în 2008 Secția Scenografie din cadrul Universității de Arte Plastice București (Facultatea de Arte Decorative și Design), fiind, încă de la terminarea studiilor, o scenografă apreciată pentru creațiile sale atât pe scenele unor teatre importante din țară, cât și în industria de publicitate și industria muzicală autohtonă. În 2015 a primit Premiul pentru Cea mai bună scenografie, în cadrul Festivalului de Teatru „Pledez pentru tine(ri)” pentru spectacolul „Hotel PM” (regia: Andreea Gavriliu; Teatrul German de Stat Timișoara). Dintre numeroasele spectacole pentru care a creat decorurile, amintim „Crăiasa Zăpezii” (regia: Rosamunde Hutt; Teatrul „Ion Creangă” București), „Hoți” (regia: Radu Afrim; Teatrul Național „I.L. Caragiale” București), „Macbeth” (regia: Petrică Ionescu, Opera Națională București), „Yvonne” (regia: Botond Nagy, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu) „Craii de Curtea-Veche” (regia: Răzvan Mureșan, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca), „Căsătoria” (regia: Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești), „Doi tineri din Verona” (regia: Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul de Stat Constanța), „Consimțământ” (regia: Radu Afrim, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe), „Îndoiala” (regia: Diana Mititelu, Teatrul de Stat Constanța), „O repetiție moldovenească” (regia: Cristian Ban, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați), care i-a adus o nominalizare pentru scenografie la The Golden Trezzini Awards for Architecture and Design - St. Petersburg, 2022, la Categoria Best Implemented Theatre Set Design, „Cuvântul progres rostit de mama sună teribil de fals” (regia: Botond Nagy, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București), „Falsa slujitoare” (regia: Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul „Maria Filotti” Brăila).De asemenea, activitatea Andreei Săndulescu ca scenografă pentru scurtmetraje și videoclipuri i-a adus nu numai un Premiu de Scenografie în cadrul Festivalului Cinemaiubit 2011 („Grand Hotel Italia”, regia: Rodi Cotenescu), ci și șansa de a lucra cu nume faimoase ale muzicii contemporane autohtone, precum Inna, Antonia, Delia ori Deepcentral.*******Absolventă, în 2009, a Facultății de Arte decorative și design vestimentar din cadrul Universității Naționale de Arte și pasionată de desen și de pictură, Alexandra Boerescu s-a ocupat mai întâi de modă și de ilustrație de carte. Începând din 2011, a semnat costumele pentru mai multe producții teatrale, montări ale unor titluri importante ale dramaturgiei universale: „Cabina artistelor” de Arnost Goldflam (la Sala ARCUB, 2011), „O noapte furtunoasă” de Ion Luca Caragiale (la Teatrul Nottara - 2012), „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare (la Teatrul Regina Maria din Oradea - 2013), „Fazanul” de Georges Feydeau (la Teatrul Nottara - 2015), „Crima din strada Lourcine” de Eugene Labiche (la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad - 2016), „Job Interview” de Petr Zelenka (la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești - 2016), „Opt femei” de Robert Thomas (La Teatrul Nottara – 2017).