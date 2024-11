Actorii Teatrului de Stat se întorc în fața publicului constănțean, din acest weekend

După o perioadă foarte intensă, marcată de participări la numeroase festivaluri, actorii Teatrului de Stat din Constanța se întorc în fața publicului, în Sala Studio, începând din acest week-end.Sâmbătă, 23 noiembrie 2024, de la ora 19:00, spectatorii sunt invitați la spectacolul „10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia”, în regia Elenei Morar și a lui Gabriel Sandu.„10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia” a avut premiera pe 23 septembrie 2023 și îi are în distribuție pe: Liliana Cazan, Dana Dumitrescu, Laura Iordan, Lucian Iftime, Cristiana Luca, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Ștefan Mihai, Ramona Niculae, Mirela Pană și Theodor Șoptelea.În cursul acestui an, spectacolul a fost prezent la Festivalul de Teatru Aproape Baia Mare, Festivalul Zilele Teatrului Matei Vișniec. Spectacolul „10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia” a adus anul acesta Teatrului de Stat Constanța două nominalizări la Gala Premiilor UNITER: Ramona Niculae la premiul pentru Cel mai bun debut pentru rolul Crina, pe care Ramona și TSC și l-au și adjudecat, și Ștefan Mihai la premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul Cristi. De asemenea, reamintim că tânărul actor Ștefan Mihai a fost recompensat cu premiul „Radu Beligan” pentru rolul din această piesă.Duminică, 24 noiembrie, tot de la ora 19, actorii Cristiana Luca, Ecaterina Lupu, Andrei Bibire, Cătălin Bucur, Theodor Șoptelea și Ștefan Mihai dau viață personajelor din piesa „Jocuri în curtea din spate”, în regia Dianei Mititelu.Spectacolul „Jocuri în curtea din spate” are la bază o piesă inspirată din fapte reale și i-a adus regizoarei Dianei Mititelu premiul UNITER pentru Debut în anul 2021.