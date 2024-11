Activitatea din staţiile ITP, complet blocată! „S-ar putea să fie o problemă de durată”

Activitatea staţiilor ITP din toată ţara este complet blocată, după ce serverul central al Registrului Auto Român a cedat. Sistemul informatic este inoperabil, iar din această cauză, mii de conducători auto, care aveau programări pentru inspecţiile tehnice periodice, nu îşi pot obţine vizele obligatorii.Un incident neprevăzut - se pare că ar fi vorba chiar despre un incendiu! -, apărut în camera serverelor centrale ale Registrului Auto Român (RAR), a perturbat activitatea instituţiei la nivel naţional.Avaria a afectat şi aplicaţia informatică destinată înregistrării la nivel naţional a ITP de către staţiile de inspecţie tehnice autorizate, precum şi schimbul de date cu Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări. Vineri, 22 noiembrie, la orele 16.00, activitatea staţiilor ITP era complet sistată!Se lucrează 24 de ore din 24„Conducerea Registrului Auto Român a mobilizat toată logistica necesară pentru a diminua efectele generate de această situaţie. Am apelat şi la specialişti externi, experţi în IT, pentru suport tehnic.Până la remedierea situaţiei apărute, clienţii se pot prezenta la sediile RAR conform programărilor pe care le-au efectuat, iar documentele solicitate (ex: CIV) le vor fi eliberate ulterior, după ce vor putea fi procesate şi în sistemul informatic.Angajaţii RAR îi vor anunţa pe cei care au de ridicat documente când pot fi acestea eliberate, în ordinea cronologică a programărilor pe care le-au avut pentru efectuarea prestaţiilor sau, după caz, în alte situaţii speciale.Totodată, RAR a luat decizia ca plata pentru serviciile efectuate să fie făcută doar în momentul în care se vor fi eliberate documentele în format fizic”, au explicat reprezentanţii Registrului Auto Român.Incidentul a fost semnalat în data de 21 noiembrie, în jurul orei 14.00, atunci când sistemele de prevenire şi stingere a incendiilor s-au declanşat şi au provocat o întrerupere a echipamentelor vitale care susţin infrastructura IT a RAR.„Precizăm că situaţia nu a fost generată de un atac cibernetic, că nu a existat un incendiu în camera serverelor şi că nicio persoană nu a avut de suferit în urma activării sistemelor de stingere care utilizează pulberi speciale pentru inhibarea arderii.Ne prezentăm scuzele pentru această situaţie fără precedent şi vă asigurăm că facem tot ce este tehnic posibil pentru a o putea remedia cât mai rapid, motiv pentru care toţi angajaţii care au atribuţii în gestionarea unei astfel de situaţii lucrează în mod continuu de la apariţia incidentului şi vor fi mobilizaţi, prin rotaţie, 24 de ore din 24 până când vor fi restabilite toate sistemele informatice”, au transmis reprezentanţii RAR.Nu riscaţi să circulaţi fără acte în regulă!Situaţia a creat disconfort maxim şi şoferilor constănţeni, în special celor profesionişti, cărora le expiră zilele acestea inspecţia tehnică.„Trebuie să se găsească o soluţie cât mai urgent, pentru că noi, şoferii profesionişti, suntem cel mai afectaţi. Nu ne permitem să circulăm fără acte în regulă, la un simplu control al poliţiei, avem mari probleme”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alin Gheorghe, un conducător auto cu programare la staţia ITP pentru data de 22 noiembrie.La rândul lor, inginerii auto din staţiile ITP au rămas în această perioadă fără „obiectul muncii”.„Bineînţeles că aveam programări, i-am anunţat pe cei care ar fi trebuit să ajungă dimineaţă că fac drumul degeaba, dar cei mai mulţi au ales să vină şi să-şi aducă aici maşinile. Este curtea plină, nu mai avem locuri. Dar, decât să circule fără ITP şi să rişte amenzi, mai bine să le tragă pe dreapta. În ceea ce ne priveşte pe noi, inginerii auto, să vedem cum vom organiza activitatea. Din ce am auzit pe surse, pentru că nu ne-a informat nimeni oficial, s-ar putea ca problema să persiste câteva zile, chiar o săptămână. Noi venim la serviciu, conform contractului. N-aş vrea să îmi iau concediu de odihnă, îl am programat în altă perioadă”, ne-a declarat un angajat al unei staţii ITP din Constanţa.