Kilometrajul dat înapoi şi „radierea” accidentelor intră în istorie. Lovitură dată geambaşilor de maşini

„Era de aur” a geambaşilor de maşini va apune cât de curând. Ţepele vor deveni istorie, iar cei ce vor dori să înmatriculeze un autoturism vor fi complet protejaţi, după ce autorităţile române vor implementa un sistem de verificare severă pe care ţările din Occident îl folosesc, eficient, de mult timp.„Ofer la vânzare un autoturism Mercedes, an de fabricaţie 2002, în foarte bună stare de vânzare, cu numai 176.000 de kilometri la bord. A fost proprietatea unei doamne doctor, care l-a folosit doar pentru deplasarea de acasă până la spital şi înapoi. Neimplicat în incidente!”.Acesta era clişeul folosit de mulţi geambaşi, care postau anunţuri de vânzare de autoturisme pe site-uri de specialitate. Naivi, cu minţile luate de dorinţa de a conduce măcar o dată-n viaţă un Mercedes, mulţi români cădeau în capcană şi plăteau sume de mii, chiar zeci de mii de euro pe maşina visurilor. Ulterior, realizau că au fost păcăliţi, că visul frumos e de fapt un coşmar: doamna doctor nu era chiar doctor, ci… taximetrist, iar maşina avea în bord 676.000 kilometri (o diferenţă „nesemnificativă”, de jumătate de milion de kilometri) şi fusese implicată în 8 (opt!) incidente rutiere: tamponări, răsturnări, coliziuni frontale etc.„Am văzut Mercedesul în poze şi parcă mi-am pierdut raţiunea. Fusese pregătit special pentru vânzare, spălat, curăţat, polish, tapiţerie impecabilă, cauciucuri noi, kilometri puţini în bord, an bun de fabricaţie. Am plătit 15.000 de euro şi am crezut că este o bucurie vieţii, dar m-am înşelat amarnic. În mai puţin de jumătate de an, au început problemele: motor, cutie, direcţie! Nu avea nimic bun! Când am dus-o la verificări mai amănunţite, am realizat că am fost înşelat. Reparaţiile aproape că au dublat valoarea investiţiei iniţiale, nu cred că o mai pot vinde, la rândul meu, vreodată. Să-l mai găsesc pe intermediar? Nici vorbă!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian A., un constănţean care a avut parte de o astfel de experienţă nefericită.Se închid „portiţele”!Păţania interlocutorului nostru nu este, din păcate, singulară. Asemenea cazuri erau la un moment dat extrem de frecvente, şi asta pentru că autorităţile române lăsaseră, intenţionat ori nu, „portiţe” deschise băieţilor deştepţi care se ocupau de vânzările auto. Şi s-au făcut bani mulţi pe această schemă…Însă, după ce a fost depăşit stadiul recomandărilor, situaţia se va schimba radical, iar ţepele vor ajunge la lada de gunoi a istoriei. Pe modelul ţărilor din Vest, Registrul Auto Român (RAR) va implementa un nou program, RAR Auto-Pass, care va oferi garanţia asupra stării tehnice şi a kilometrajului, dar şi despre alte deficienţe constatate la cumpărarea oricărui autovehicul înmatriculat în România. Sistemul va fi disponibil din 2024.„Avem în implementare un program, RAR Auto-Pass, care va fi disponibil de anul viitor. La cumpărarea oricărui autovehicul înmatriculat în România, venim cu o garanţie asupra stării tehnice şi a kilometrajului, dar şi despre alte deficienţe constatate de specialiştii RAR.Vreau să accentuez conştientizarea din partea pieţei, a clienţilor, în ceea ce priveşte starea tehnică a autovehiculului, pentru că acesta este un factor foarte important în reducerea accidentelor pe drumurile publice”, a explicat directorul general al Registrului Auto Român, Mihai Alecu.Conform legislaţiei, RAR Auto-Pass este un document ce va fi eliberat la vânzarea maşinii pentru a fi prezentat cumpărătorului. Actul va fi necesar de anul viitor şi va conţine informaţii esenţiale despre indicaţia odometrului, dar şi despre istoricul de accidente care au afectat sistemele de siguranţă ale autovehiculului.Proiectul RAR eXpertÎn prezent, este în derulare proiectul RAR eXpert - disponibil la Bucureşti şi la Cluj, prin care, în reprezentanţele RAR, poate fi verificată maşina înainte de a fi cumpărată.„Veţi primi un document care atestă tot istoricul autovehiculului, fie că vorbim despre numărul de kilometri parcurşi sau, şi mai important, despre eventualele daune ascunse”, au transmis reprezentanţii Registrului.