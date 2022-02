Ce trebuie să ştiţi dacă plecaţi la munte! Lista RAR cu ce să pregătiți mașina în sezonul rece!

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece nu se limitează doar la schimbarea anvelopelor. „Următorul punct de bifat pe lista pregătirilor pentru iarnă este verificarea acumulatorului (bateria) și a sistemului de încărcare pentru a avea performanțe maxime. Vremea rece afectează acumulatorii. De asemenea, posesorii vehiculelor electrice se pot confrunta cu o autonomie mai scăzută pe timp de iarnă, exact din această cauză”, au mai arătat reprezentanții registrului auto.





Pe de altă parte, în această perioadă se impune înlocuirea antigelului din sistemul de răcire. „Această operație este recomandat să fie efectuată la interval de doi ani. Antigelul este lichidul necesar sistemului de răcire al motorului și verificarea lui este o necesitate în timpul iernii”, au mai subliniat angajații RAR. Pe listă mai sunt menționate și sistemul de încălzire din habitaclu, sistemul de dezaburire al parbrizului/lunetei și ștergătoarele, care joacă un rol esențial. Mai trebuie verificate și sistemul de iluminare, dar și cel de frânare. „Este cel mai important sistem de siguranță al autovehicului, iar pe perioada iernii trebuie să vă bazați pe el”, se mai arată în lista registrului auto. Importantă este și verificarea sistemului de evacuare: „Acesta trebuie să fie etanș, să nu aibă scăpări de monoxid de carbon care pot fi mult mai periculoase iarna, deoarece se circulă mai mult cu geamurile închise, fapt ce nu permite aerisirea habitaclului de eventualele gaze nocive”.





Kitul de urgență este mereu util în vehicul. Pe timp de iarnă, ustensilele care nu trebuie să lipsească sunt: racleta de gheață, o perie de zăpadă, cabluri de pornire și o lanternă. „Aceste dotări sunt opționale, pe lângă cele obligatorii indiferent de anotimp: triunghiuri de semnalizare, trusă medicală și stingător de incendiu. Atragem atenția asupra importanței dotării vehiculelor cu stingătoare de incendii omologate și nu sprayuri care au limitări în utilizarea la temperaturi scăzute”, au mai afirmat reprezentanții RAR.





Alte sfaturi de la specialiști sunt: „Menținerea rezervorului cel puțin pe jumătate plin pe perioada iernii poate reduce șansele de condens în conducte și posibilitatea de îngheț. Cu cât rezervorul este mai plin, cu atât răcirea motorinei va fi mai întârziată. Dacă nu utilizați vehiculul o perioadă mai îndelungată de timp, este recomandat să îl porniți periodic și să îl mențineți așa pentru câteva minute”, au mai arătat specialiștii.





Conducerea autovehiculului în acest sezon poate pune dificultăți unora și cu siguranță necesită abilități și reflexe mai bune la volan. De altfel și autovehiculul are nevoie de o actualizare a dotărilor pentru anotimpul rece, au subliniat reprezentanții RAR. Drept pentru care, aceștia au realizat o listă cu ceea ce trebuie verificat la autovehicule, odată cu răcirea timpului.Pe primul loc pe listă se află, cum era de așteptat, anvelopele, fiind elementul de contact dintre carosabil și autovehicul. „În România, legislația nu prevede o dată fixă de la care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, precum în alte state, însă este prevăzută obligativitatea dotării autovehicului cu anvelope de iarnă la circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Altfel, sunteți pasibil de amendă. În general, industria recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă atunci când temperatura a început să se situeze sub 7 grade Celsius. Anvelopele care îndeplinesc cerințele de utilizare în condiții specifice de iarnă pot fi ușor de recunoscut după marcajele M+S, M.S. sau M&S (prescurtarea de la Mud and snow, în traducere noroi și zăpadă). Nu uitați să verificați presiunea și uzura anvelopelor o dată pe lună, deoarece presiunea anvelopei scade atunci când temperatura exterioară este scăzută. Nu uitați să verificați și presiunea roții de rezervă. Nu se știe când veți avea nevoie de ea, iar în cazul nefericit în care trebuie să o utilizați, aceasta trebuie să fie într-o stare corespunzătoare”, au afirmat specialiștii RAR.