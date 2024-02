Intră în vigoare certificatul RAR Auto Pass. Piaţa se va asana, ţeparii merg la lada de gunoi a istoriei

După ce, decenii la rând, au tras ţepe peste ţepe, fără a fi deranjaţi câtuşi de puţin de autorităţile statului, negustorii necinstiţi de maşini sunt pe punctul de fi trimişi la landa de gunoi a istoriei. Simţind că afacerile vor fi atent monitorizate, mulţi dintre ei s-au reprofilat deja. Piaţa se va asana, după ce Registrul Auto Român va lovi decisiv.Constănţenii care vor opta, într-un viitor apropiat, pentru achiziţia unui autoturism second-hand vor beneficia de un plus consistent de protecţie. Şi asta pentru că, începând cu data de 1 decembrie 2024, Registrul Auto Român (RAR) va emite deţinătorilor de autovehicule certificatul RAR Auto Pass.„Documentul va fi eliberat la vânzarea maşinii pentru a putea fi prezentat cumpărătorului, conform legii, şi se adresează maşinilor deja înmatriculate în România. RAR Auto Pass va conţine informaţii esenţiale despre istoricul kilometrajului, dar şi despre istoricul de accidente care au afectat sistemele de siguranţă ale autovehiculului. Certificatul RAR Auto Pass va costa în jur de 50 de lei”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, 8 februarie, de Roxana Dima, şef Compartiment comunicare RAR.Până atunci, la sfârşitul lunii mai, aplicaţia RAR Auto Pass va fi gata din punct de vedere al platformei digitale şi va fi distribuită către toate entităţile - service-uri, staţii ITP, ateliere pentru inspecţii tahografe şi/sau limitatoare de viteză, producători de vehicule rutiere - care vor completa în aceasta datele necesare eliberării certificatului RAR Auto Pass.Reprezentanţii Registrului Auto Român susţin că este nevoie de minimum şase luni pentru a fi colectate suficiente date astfel încât imaginea de ansamblu asupra unui vehicul să fie cât mai relevantă.În certificat se vor regăsi date complexe despre istoricul maşinii respective, începând cu valoarea odometrului (kilometrajul) până la numărul de identificare al autovehiculului, data şi natura evenimentelor rutiere în care a fost implicat, detalii despre avariile grave la sistemele de frânare şi direcţie, precum şi tipul intervenţiei pe vehicul - întreţinere, reparaţie, actualizare de soft etc.RAR va elibera gratuit un certificat de negare în situaţia puţin probabilă în care, în momentul interogării aplicaţiei, nu este găsită nicio informaţie despre un anumit vehicul.„RAR Auto Pass este esenţial pentru toate persoanele care vor să se asigure înainte de a cumpăra un autovehicul că starea tehnică a acestuia este una care justifică investiţia şi mai ales că maşina nu are probleme de natură să pună în pericol viaţa cuiva sau siguranţa în trafic”, a declarat directorul general al Registrului Auto Român, Mihai Alecu.Pentru a obţine documentul, nu este nevoie ca vehiculul să fie prezentat la RAR.Niciodată nu este prea târziuMăsura anunţată de autorităţi a fost mai mult decât bine primită nu numai de către potenţialii cumpărători, ci şi de vânzătorii cinstiţi de maşini.„Este o decizie care trebuie să fie demult luată, dar niciodată nu este prea târziu. Noi, comercianţii, am avut mult de suferit din cauza ţeparilor, nu numai din punct de vedere al imaginii breslei, ci şi în ceea ce priveşte vânzările. Un ţepar oferă maşini la preţuri de chilipir, iar oamenii se îngrămădesc să cumpere, fără să-şi pună întrebarea de ce maşina este aşa de ieftină. După două-trei luni, îşi dau seama că au cumpărat un hârb şi abia atunci reclamă, dar e tardiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena P., reprezentanta unei firme constănţene de vânzări auto cu peste 20 de ani vechime.