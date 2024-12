Nuclearelectrica a semnat contractul pentru avansarea retehnologizării Unităţii 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica şi consorţiul internaţional Candu Energy Inc., o companie AtkinsRealis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation şi Korea Hydro & Nuclear Power Co au semnat joi, 19 decembrie, contractul de Inginerie, Procurare şi Construcţie (EPC) pentru avansarea retehnologizării Unităţii 1 a CNE Cernavodă, estimat la 1,9 miliarde euro. Intrarea în vigoare a contractului este condiţionată de aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor companiei şi de aprobarea Guvernului Canadian.Domeniul principal de aplicare a contractului EPC constă în elaborarea proiectului detaliat şi a detaliilor de execuţie, achiziţionarea de echipamente şi materiale, executarea lucrărilor de retubare şi a lucrărilor de retehnologizare, precum şi construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă.La ceremonia specială de semnare, au participat şeful Cancelariei prim-ministrului, Alexandru Ghigiu, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, ambasadorul Republicii Coreea în România, Rim Kap-soo, ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan, şi Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Republicii Italiene în România, Valeria Baistrocchi, precum şi reprezentanţii companiilor semnatare.„Investiţiile în energie reprezintă o componentă esenţială a viziunii Guvernului de a pregăti viitorul energetic curat şi durabil. Felicit Nuclearelectrica pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă şi pentru întreg portofoliul de investiţii, menite să contribuie la stabilitatea energetică a României”, a afirmat şeful Cancelariei prim-ministrului, Alexandru Ghigiu.La rândul său, ministrul Sebastian Burduja a reiterat faptul că România şi-a asumat rolul de lider regional în domeniul energiei nucleare.„Dorim să fim pionieri în dezvoltarea de reactoare de mici dimensiuni, deja am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate, am reuşit să semnăm contractul pentru construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, iar astăzi (n.r. - ieri) am semnat şi contractul final pentru retehnologizarea Unităţii 1 de la centrala nucleară Cernavodă, pe care o vom putea exploata pentru încă 30 de ani. Am reuşit în ultimul an şi jumătate să atragem finanţări nerambursabile de aproape 14 miliarde de euro şi să respectăm deviza asumată: investiţii, investiţii, investiţii”, a adăugat Burduja.Nuclearelectrica îşi propune să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon, să extindă producţia de energie curată, să fie lider în inovaţie şi progres tehnologic, să gestioneze resursele în mod durabil şi să dezvolte comunitatea şi forţa de muncă.„Obiectivul retehnologizării Unităţii 1 a CNE Cernavodă este de a asigura funcţionarea unităţii pentru un alt ciclu de viaţă în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică. Pentru a atinge acest obiectiv, toate activităţile de pregătire şi implementare a Proiectului de retehnologizare U1 se desfăşoară în conformitate cu standardele de excelenţă şi cu experienţa internaţională dobândită în urma retehnologizării altor unităţi nucleare CANDU la nivel global. Acesta este un proiect cheie care va prelungi durata de viaţă operaţională a Unităţii 1 cu 30 de ani pentru a sprijini obiectivele de decarbonizare a României prin evitarea a încă cinci milioane de tone de emisii de CO2 anual. Suntem dornici să lucrăm cu parteneri de renume internaţional care au contribuit istoric la performanţa operaţională actuală a Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă”, a susţinut directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.