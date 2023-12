Nuclearelectrica se alătură Angajamentului Net Zero. Obiectiv - triplarea energiei nucleare până în 2050

Nuclearelectrica s-a alăturat Angajamentului Net Zero al industriei nucleare (The Net Zero Nuclear Industry Pledge), lansat pe 5 decembrie la COP28 - Conferința ONU privind schimbările climatice, în cadrul unui eveniment organizat ca parte a Programului tematic al Președinției COP28, în Dubai, Emiratele Arabe Unite.La inițiativă au aderat 120 de companii, cu sediul în 25 de țări și active în peste 140 de națiuni din întreaga lume care se angajează la obiectivul de a tripla, cel puțin, capacitatea nucleară până în 2050. Companiile care susțin acest angajament se alătură ambiției și pragmatismului de care au dat dovadă guvernele care au aderat la Declarația ministerială pentru triplarea capacității nucleare, la 2 decembrie. Atât Declarația ministerială, cât și Angajamentul industriei nucleare Net Zero sunt un angajament pentru atingerea obiectivului de triplare a capacității nucleare până în 2050. Pe 2 decembrie, președintele Klaus Iohannis și ministrul Energiei, Sebastian Burduja, au sustinut Declarația pentru triplarea capacității nucleare, alături de alte 22 de țări, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, 6 decembrie, de Nuclearelectrica.„Energia nucleară susține în prezent 20% din necesarul de energie al României și reprezintă pentru România o opțiune strategică pentru asigurarea decarbonizării, a stabilității energetice, a independenței energetice și a consolidării infrastructurii energetice a României, cu efecte macroeconomice semnificative. În acest sens, dezvoltăm programul de energie nucleară care va crește capacitatea de producție de energie nucleară în România cu 133%, la nivelul anilor 2030/2031, prin: prelungirea duratei de viață a Unității 1 cu încă 30 de ani, având în vedere beneficiile retehnologizării centralelor nucleare - încă 30 de ani de energie curată, fiabilă și accesibilă, dezvoltarea Proiectului Unităților 3 și 4, implementarea centralei cu reactoare modulare mici, cu multiple beneficii social - economice și care pot poziționa România ca lider regional.Programul nostru de energie nucleară poate fi un exemplu de succes pentru alte țări care doresc să înceapă și să își extindă programul de energie nucleară. Suntem bucuroși să ne alăturăm angajamentului industriei de a tripla capacitatea de producţie de energie nucleară, să împărtășim expertiza și să inspirăm și alte țări”, a declarat Cosmin Ghiță, director general Nuclearelectrica.Nuclearelectrica este compania națională de energie electrică, termică și combustibil nuclear din România, care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar ceilalți acționari 17,50%, după listarea la bursă în 2013.SNN deține două sucursale: Sucursala CNE Cernvodă (Centrala de la Cernavodă), care operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, și FCN Pitești - o fabrică de combustibil nuclear. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei.Nuclearelectrica joacă un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% din producția totală de energie fără CO2 din România.