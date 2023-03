Turneul național de promovare a celui mai recent single al trupei Alternosfera ajunge la Constanța

Una dintre cele mai iubite formații de rock și alternative de limba română - Alternosfera, o senzațională trupa din Republica Moldova, va susține joi, 9 martie 2023, un concert în Constanța, în Club Doors. Evenimentul face parte din IMNUL DE RĂZBOI TOUR - turneul național de promovare al celui mai recent single, al cărui mesaj este foarte direct: STOP INVASION. NO WAR.Piesa a fost scrisă în urmă cu un an, dar, din cauza invaziei Ucrainei care a început în 24 februarie 2022, trupa a hotărât să amâne momentul lansării.Acum, la un an distanță, Alternosfera face publică această piesă și spune STOP INVAZIEI și STOP RĂZBOIULUI.Videoclipul piesei a fost filmat în Republica Moldova. Regia este semnată Serghei Chiviriga, scenariul aparține lui Marcel Bostan și Serghei Chiviriga, director de imagine este Evghenyi Dedkov iar în rolul principal joacă Florin Piersic JR.Prestația artistică, show-urile mereu explozive, energia debordantă şi numărul extrem de mare de fani prezenți la concerte au făcut ca Alternosfera să devină un etalon pentru zona de rock şi alternative de la noi din ţară. De-a lungul timpului, trupa a susţinut sute de concerte în România şi Republica Moldova, lansând până în prezent 6 albume și un EP, printre cele mai cunoscute hituri numărându-se Orașul 511, Wamintirile, Ploile nu vin, Flori de mai, Închisoarea albă, Două Eve, Mută, Haosoleum, Lucis, Epizodia, Fântânile, Bonjour Madame.În 2022, Alternosfera a susținut prima parte a turneului Theatroll | Corbul Troian - o serie de concerte în cele mai frumoase săli de spectacol din România și Republica Moldova.Alternosfera înseamnă: Marcel Bostan – voce, clape; Marin Nicoara – chitară; Sergiu Aladin – chitară; Dumitru Costin – bass; Nick Russu – tobe.