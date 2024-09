Uimirea fostului director CJRAE, Irina Ermolaev. "94 de puncte înseamnă management defectuos…"

Aceasta în condițiile în care vineri, 20 septembrie, avea să primească și „calificativul Foarte bine, cu 94 puncte, ca rezultat al autoevaluării și evaluării activității manageriale în funcția de director la CJRAE, în anul școlar 2023 - 2024".







Cât de „vinovați” sunt consilierii școlari pentru eșecul învățământului dual?





În urmă cu fix o lună, ziarul „Cuget Liber” anunța că „IȘJ Constanța a schimbat directorul de la CJRAE! Iată cine a fost numit în locul Irinei Ermolaev”. La vremea respectivă, prof. dr. Irina Ermolaev nu a putut fi contactată telefonic.





Odată cu primirea calificativului, însă, a dorit să aducă precizări legate de presupusul motiv al încheierii mandatului. „Probabil că nu am primit o nouă decizie pentru că s-a presupus, în mod eronat, că există motive întemeiate pentru o schimbare. Este foarte interesant că acest lucru s-a produs înaintea evaluării activității mele manageriale, fiind adepta schimbării, bazată pe argumente solide. Probabil că liderii competenți consideră că 94 de puncte înseamnă un management defectuos... E ca și cum primești «coroniță», dar ești și «repetent», în același timp.





«Motivul» invocat, netransmis direct vreodată, ci numai prin intermediul mass-media, a fost faptul că sunt «vinovați» consilierii școlari pentru nerealizarea planului de școlarizare, privind Învățământul dual.





Noi am atenționat IȘJ, în ședința CLDPS, în legătură cu ceea ce era posibil să se întâmple, având în vedere rezultatele studiului privind opțiunile școlare, însă nu s-a ținut cont de aceste rezultate, în momentul fundamentării planului de școlarizare.



Toți profesorii consilieri școlari au fost și sunt implicați, însă partea de schimbare de mentalitate se produce în timp. Profesorii consilieri școlari pot susține familiile, însă nu pot lua decizii în locul nimănui.





Pe cale de consecință, dacă așa ar sta lucrurile (dacă s-ar fi făcut vinovați «diriginții și consilierii școlari»), niciun consilier școlar nu ar fi fost în măsură să preia funcția de director, fiind cu toții parte a procesului de consiliere privind orientarea școlară și profesională.









Am scris «inițial», căci ulterior a fost numit un coordonator al serviciilor de consiliere școlară și psihologică, la propunerea Consiliului profesoral, conform noului Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a centrelor județene/al municipiului Bucureşti de resurse și asistență educațională nr. 5701/2024, deși directorul nu a fost numit conform aceluiași Ordin, ci de către IȘJ”.



De asemenea, dacă acesta ar fi fost motivul real, nu ar fi primit inițial un nou mandat nici coordonatorul profesorilor consilieri școlari, responsabil cu activitatea acestora, ci ar fi fost «schimbat», împreună cu directorul CJRAE, corect?!







A rezistat fără sprijin politic, în ciuda presiunilor





În finalul scrisorii deschise adresate redacției „Cuget Liber“, prof. dr. Irina Ermolaev își exprimă convingerea că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru beneficiari, pentru oamenii CJRAE și pentru instituție, „mai ales când se încerca desființarea acesteia sau în anii în care s-a dorit preluarea spațiului acesteia, pentru a servi unor interese care nu aveau legătură cu educația incluzivă! Am conștiința împăcată, pentru că nu am făcut compromisuri, chiar dacă am supărat oameni importanți când am spus «Nu». Dar acest lucru îmi permite să dorm liniștită, știind că am respectat legea, ceea ce este obligatoriu pentru toți, mai ales pentru noi, cei care reprezentăm domeniul educației!





Sper ca fiecare director al CJRAE Constanța, care va continua ceea ce am construit, să rămână la conducerea instituției cel puțin atâția ani cât m-am dăruit eu acesteia, fără a avea vreun sprijin politic și să lupte atât pentru ca aceasta să progreseze și să își păstreze spațiul în care a fost înființată, cât și locul pe care și l-a asigurat în sufletele beneficiarilor serviciilor noastre și în comunitate!”.





Prin Decizia nr. 394/02/12.08.2024, IȘJ Constanța a anunțat-o pe prof. dr. Irina Ermolaev că „începând cu data de 01.09.2024 încetează de drept detașarea în interesul învățământului în funcția de director la CJRAE”.