Un nou concert simfonic la teatrul „Oleg Danovski”

Melomanii constănţeni sunt invitaţi sâmbătă, 14 octombrie, începând cu ora 19:00, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, la un concert vocal-simfonic, sub bagheta dirijorului Martin Piecuch din SUA.Soliștii care vor urca pe scenă pentru dumneavoastră sunt: Stela Sîrbu, Veronica Răceală, Lucia Mihalache, Răzvan Săraru, Ionuţ Boancheş, Marius Turtoi, Daniel Pop, Marius Eftimie, Cristian Caragea. Aceştia vor interpreta arii din creația compozitorilor Ch. Gounod, G. Bizet, J. Massenet, Saint-Saens, C. Debussy - Preludiu la după-amiaza unui faun, G. Bizet - Simfonia în Do major, M. Ravel – Bolero. Alături de artiştii enumeraţi se vor afla şi orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, coordonaţi de maestrul de cor Adrian Stanache.