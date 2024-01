"Venim la școală pentru un viitor mai bun", un proiect în beneficiul elevilor Școlii 40

Pentru prevenirea abandonului școlar, reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior, timp de trei ani, elevii Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța sunt beneficiarii proiectului pe fonduri europene „Venim la școală pentru un viitor mai bun”, până la finele lunii septembrie 2025.Cu o valoare totală de 870.301,47 lei, proiectul este finanțat în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (SG-PNRAS), prin Componenta C15- Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România (PNRR).„Pe parcursul anului 2023, în cadrul proiectului s-au derulat o serie de activități care au vizat atât elevii din grupul țintă, cât și părinții acestora sau profesorii diriginți ai claselor de gimnaziu din cadrul școlii noastre”, informează directorul acestei instituții, prof. Ana-Mihaela Sita.Astfel, în perioada martie – iunie 2023, elevii din grupul țintă, împărțiți pe cicluri de învățământ, au participat în fiecare lună, prin rotație, la patru ateliere de dezvoltare personală dedicată lor, și anume: „Terapie prin artă”, Educație pentru sănătate”, „Ateliere anti-bullying” și „Tehnici de învățare activă”. În plus, în aceeași perioadă, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au participat la ore remediale de română și matematică, organizate cu cadrele didactice din cadrul școlii noastre. Toate aceste activități au avut ca rezultat la finalul anului școlar 2022-2023 scăderea ratei abandonului cu aproape 3% în raport cu anul școlar 2020-2021, creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a cu 10% în raport cu același an școlar, dar și creșterea ratei de promovare a examenului de final de ciclu cu 2%.Tot în perioada martie – iunie 2023, 12 cadre didactice-diriginți ale claselor de gimnaziu au participat la trei cursuri de formare prevăzute în proiect și care au vizat competențe din domenii de dezvoltare precum: Părăsirea timpurie a școlii și provocările asociate acesteia (martie 2023), Abilitățile socio-emoționale (aprilie 2023) și Sprijin pentru consiliere și management (mai 2023). În plus, în aceeași perioadă 29 de părinți ai elevilor din grupul țință au participat la un curs de educație parentală, ce s-a derulat etapizat, pe parcursul a patru luni, în funcție de programul participanților.De la începutul anului școlar 2023-2024, elevii din grupul țintă, actualizat pentru anul școlar în curs, au participat la activități remediale pentru limba română și matematică, organizate tot cu cadre didactice din cadrul școlii noastre, de data aceasta programul fiind adaptat pentru elevii din toate ciclurile de învățământ gimnazial, clasele V – VIII. La aceste activități s-au adăugat, în două rânduri, o dată în aprilie 2023 și a doua oară în decembrie 2023, activități sportive organizate între elevi cu ocazia derulării programului „Școala Altfel”.În plus, pentru a recompensa elevii din grupul țintă, și nu numai, în luna decembrie 2023, copiii au primit daruri dulci de la Moș Crăciun și s-au bucurat și de o excursie la București, pe 22 decembrie 2023, unde au avut ocazia să viziteze „Colecția de Mașini de Epocă a lui Ion Țiriac”, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și „Casa Experimentelor”.Finalul de an 2023 a fost plin și de multe achiziții din cele prevăzute prin proiect și care, alături de un vestiar al sălii de sport renovat tot cu fonduri din proiect, va oferi posibilitatea elevilor din grupul țintă să-și deruleze alte activități în spații special dedicate lor, dotate cu mobilier nou și modern, cu aparatură digitală performantă și având posibilitatea accesării unei platforme educaționale care să îmbunătățească calitatea orelor derulate, dar și abilitățile digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor din școală.