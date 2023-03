Achiziţionarea unei locuinţe a devenit un lux. „Ratele la bancă nu se mai opresc din crescut!”

A avea propria locuinţă! Visul principal al unei tinere familii care porneşte cu mult optimism pe drumul (mai mult sau mai puţin) anevoios al vieţii. Cei care s-au încumetat să aplice pentru un credit bancar în euro, deşi au salarii în lei, nu au deloc motive de bucurie, pentru că valoarea ratelor a crescut substanţial.Maria şi Răzvan I. se pregătesc pentru marele pas al vieţii: căsătoria. Au terminat facultăţile, sunt licenţiaţi, au prins joburi bune, iar înainte de a spune „Da” în faţa ofiţerului stării civile, şi-au dorit foarte mult să rezolve problema locuinţei. Au apelat la un credit bancar, au dat avans de 15%, iar diferenţa o au de achitat în 20 de ani.Toate bune şi frumoase, însă, aşa cum spune o vorbă din popor, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Concret, rata a tot crescut, mai ceva ca Făt-Frumos din Lacrimă, diferenţa faţă de „momentul t0” fiind acum de peste 500 de lei.„Ne-am dorit foarte mult să avem propria locuinţă, am mers la bancă şi am făcut creditul pe 20 de ani. Am început să plătim, însă ratele cresc şi tot cresc, de parcă nu se mai opresc. În acest ritm, va fi foarte greu să ne descurcăm, facem mari eforturi să nu rămânem cu restanţe. Stabilitatea pieţei, un capitol la care societatea românească suferă foarte mult”, a transmis Maria I.De ce se întâmplă acest lucru? De ce cresc ratele a mii de constănţeni? Pentru că au aplicat pentru un credit în euro, iar Banca Centrală Europeană a majorat din dobânda de referinţă cu 50 de puncte de bază, aceasta fiind a şasea majorare consecutivă după cele din iulie, septembrie, octombrie, decembrie şi februarie, în speranţa că dobânzile mai mari vor frâna inflaţia din zona euro.În schimb, situaţia este complet diferită pentru cei cu credite în lei, în cazul cărora ratele înregistrează scăderi în ultima vreme, după ce indicele ROBOR a ajuns la o valoare care nu a mai fost înregistrată din data de 22 iunie 2010.„Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, luni, 20 martie, la 6,85% pe an, de la 6,87% pe an, vineri. La începutul anului trecut, indicele ROBOR la trei luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an, urcase la 7,56%. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,19%, de la 7,20% anterior, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,56% de la 7,58%, vineri”, au explicat reprezentanţii Băncii Naţionale a României (BNR).XXXPe de altă parte, sfatul specialiştilor în materie este de a aplica pentru un credit bancar în moneda în care îşi încasează salariul şi să evite pe cât posibil împrumuturi în monedă străină.„În momentul în care contractaţi un credit imobiliar, pe o perioadă mai lungă de timp, 20 sau chiar 30 de ani, cu dobândă variabilă, trebuie să aveţi în vedere că pot interveni modificări ale indicelor ce generează dobânzile şi, în consecinţă, rata pe care o aveţi de plătit ar putea creşte chiar semnificativ. Pe cât posibil, dacă sunteţi plătiţi în lei, atunci creditul luaţi-l în lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Roxana F., ofiţer credit în cadrul unei bănci din Constanţa.Ceea ce trebuie ştiut este că, în actualul tulbure context internaţional, din cauza inflaţiei mari, dobânzile au crescut nu numai în România, ci şi în restul Europei, precum şi în Statele Unite.