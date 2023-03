S-a deschis concursul național pentru acordarea burselor de studii în străinătate

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, organizează concurs în vederea acordării burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, oferite în baza Hotărârii Guvernului nr. 118/2023.Se acordă burse cu următoarea durată: 340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat; 200 de luni pentru stagii postdoctorale și de cercetare.Condițiile de înscriere și de participare la concursLa concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care se încadrează în una din următoarele categorii:- studenți în ultimul an la studii universitare de licență;- studenți la studii universitare de masterat;- studenți - doctoranzi;- cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate;- cercetători.Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin poștă/prin curier/online la adresa dosare.candidatura@roburse.ro, până la termenul-limită anunțat: 2 mai 2023.