Banking, aviaţie, construcţii. INFO economic

l Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut, luni, 31 iulie, la 6,42% pe an, de la 6,41% pe an, în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,51%, de la 6,50% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,66%, de la 6,65% pe an.l Venitul mediu al salariaţilor TAROM a crescut cu peste 18% în 2023, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, peste rata actuală a inflaţiei, precizează operatorul aerian naţional într-un comunicat de presă.Reacţia companiei vine după ce Sindicatul Unit TAROM a acuzat managementul că tratează cu indiferenţă drepturile angajaţilor stabilite prin contract.l Numărul autorizaţiilor de construcţie pentru clădiri rezidenţiale eliberate în România, în primele şase luni din 2023, a scăzut cu 24,5% faţă de perioada similară din anul anterior, informează Institutul Naţional de Statistică.În semestrul I 2023, s-au eliberat 17.140 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-1.259 autorizaţii), Nord-Vest (-927), Sud-Muntenia (-813), Vest (-693), Nord-Est (-540), Sud-Est (-522), Sud-Vest Oltenia (-487) şi Centru (-331).