Banking, transport feroviar, bursă. INFO economic

l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni, 2 decembrie, la 5,92% pe an, de la 5,93% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 5,95% pe an, de la 5,97% pe an, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 5,99% pe an.l Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare pe data de 15 decembrie, iar 1.100 de trenuri vor circula zilnic, în medie, până la data de 13 decembrie 2025, patru dintre acestea, ce vor asigura legătura capitalei cu Braşovul, fiind formate din material rulant nou, informează CFR Călători.În sezonul estival, între principalele oraşe din ţară şi litoral, se asigură legătura cu trenuri directe, cu menţiunea că pe distanţa Constanţa - Mangalia şi retur trenurile circulă în regim de tren Regio şi la tarifele aferente acestui rang de tren.l Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut peste 9,81 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,86%, săptămâna trecută, iar valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 49,11 milioane de lei (-10%) în comparaţie cu săptămâna anterioară.Capitalizarea bursieră a ajuns la 332,70 miliarde de lei, în perioada 25 - 29 noiembrie 2024, în scădere de la 342,51 miliarde de lei, în perioada 18 - 22 noiembrie 2024.