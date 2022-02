Campanie ANAT în sprijinul refugiaților din Ucraina

„Stimați membri, întotdeauna, în momente de criză, am strâns rândurile și am ajutat, fiecare atât cât a putut, oamenii aflați în nevoie. Știm că mulți dintre dumneavoastră sunt deja implicați în acțiunile derulate, fie de autoritățile centrale și locale, fie de alte ONG-uri, în sprijinul cetățenilor ucraineni care fug din calea războiului și au nevoie de asistență pe teritoriul României.



Taberele de refugiați pot prelua și asigura condiții minime de trai pentru cel mult 72 de ore pentru cetățenii ucraineni, însă aceasta este doar o soluție temporară. Încercăm, la nivelul ANAT, să dăm o mână de ajutor acelor persoane care au rude în străinătate și doresc să ajungă la ele. În acest sens, am creat campania – prin care ne propunem să asigurăm culoare de transport în interiorul UE sau către state în care membrii ANAT operează curse charter, astfel încât să putem ajuta la reunirea cât mai multor familii afectate de război, cu persoanele dragi din străinătate.





Pentru preluarea solicitărilor avem la dispoziție trei numere de telefon, în mai multe limbi de circulație internațională, care vor asigura asistență și consiliere pentru rezolvarea în cel mai scurt timp a tuturor cazurilor:



+4 0742 070 509 – limba ucraineană;



+4 0730 195 789 – limba română, engleză, franceză, spaniolă;



+4 0740 942 720 – limba maghiară.





Rugam toți membrii ANAT care se pot implica în acest efort, să își manifeste disponibilitatea printr-un mesaj la adresa alexandra.arsene@anat.ro sau pe WhatsApp la 0730195789.





Avem nevoie de asigurarea transferului către aeroporturile din țară și de asistență pentru rezervarea biletelor de avion. Mai multe companii aeriene și-au arătat deja disponibilitatea de a pune la dispoziție bilete de avion gratuite pentru refugiați. Toate solicitările vor fi adresate în mod individual, pentru a se găsi soluția cea mai eficientă, atât din punct de vedere al costurilor, cât și al timpului.





Totodată, cei care doresc să participe cu sprijin financiar la această campanie, pot dona în contul special deschis la Banca Transilvania în acest scop: IBAN RO21BTRLRONCRT0589519301. Sumele strânse vor fi folosite exclusiv pentru suportarea costurilor cu cazarea pe teritoriul României și transportul către destinația solicitată, a persoanelor care nu dispun de resurse proprii.





Mulțumim tuturor colegilor care se implică în acest efort! ANAT este alături de poporul ucrainean!



#Turismulajuta



#ANATfacepunte



#AlaturideUcraina



Mesajul este semnat de consilierul Alexandra Arsene.





Patronatul Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) a transmis următorul mesaj către firmele care fac parte din organizație: