Ce se va întâmpla cu schema de compensare-plafonare a prețurilor la energie. „Scenariul de bază rămâne prelungirea”

Scenariul de bază rămâne prelungirea actualei scheme de compensare-plafonare pentru o perioadă determinată, în contextul regional instabil şi al creşterii preţului gazului pe pieţele internaţionale, a precizat joi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, într-o postare pe Facebook.







"Prelungirea actualei scheme de compensare-plafonare se află în atenţia Guvernului şi a Coaliţiei de guvernare. Preocuparea noastră este de a găsi cele mai bune soluţii pentru a proteja consumatorii. Scenariul de bază rămâne prelungirea actualei scheme pentru o perioadă determinată, în contextul regional instabil şi al creşterii preţului gazului pe pieţele internaţionale", a scris ministrul.







Acesta a precizat că autorităţile urmăresc şi măsurile de creştere a lichidităţii pe piaţă, pe termen scurt, pentru a evita creşterile artificiale de preţ.







"Având în vedere importanţa acestui subiect, care include atât schema de plafonare, cât şi bugetul aferent, sunt necesare analize responsabile, care să fundamenteze decizia finală. Orice speculaţie făcută înainte de adoptarea unei decizii oficiale la nivel guvernamental nu are fundament", a mai spus Burduja.







Reacţia ministrului vine după ce liderul Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a anunţat anterior în cursul zilei de joi că măsura plafonării preţurilor la energie nu se prelungeşte, ci se înlocuieşte cu o altă măsură care va fi restrânsă la un număr de cetăţeni-beneficiari.







"Întâlnirea de astăzi a fost o întâlnire de informare de către Guvern, prim-ministru, ministrul de Finanţe asupra elementelor care vor fi cuprinse în bugetul de stat şi în bugetul asigurării sociale pentru anul 2025 (...) Am primit asigurări de la ministrul de Finanţe că, în după-amiaza acestei zile, în cel mai scurt timp posibil, şi domniile voastre veţi avea acces, evident, la acest document. N-au fost multe de comentat în ceea ce priveşte elementele pe care le-au relatat în principal ministrul de Finanţe şi primul ministru. În ceea ce ne priveşte, am adresat două întrebări clarificatoare. O întrebare clarificatoare viza menţinerea unor măsuri de sprijin pentru cetăţeni după data de 31 martie, în ceea ce priveşte preţurile la energie. Am primit asigurări că ele vor fi evidenţiate în Legea bugetului. Dimensiunea măsurii în sine, dar şi numărul de cetăţeni care vor beneficia, de asemenea, vor fi prevăzute în clar. Măsura se menţine, dar nu pentru toată lumea, ci pentru un număr mai mic de cetăţeni, probabil ţinând cont de veniturile pe familie. Modul în care se vor acorda aceste măsuri de sprijin nu vor fi către firme, pentru că au întrebat şi cei din mediul de afaceri, ci vor fi făcute direct către cetăţean, ca nişte instrumente de plată cu care acesta să-şi acopere o parte din cheltuielile facturilor. Nu ni s-a spus nici valoarea. O să aflăm mai multe lucruri când o să vedem toate datele în Legea bugetului. Actuala formă nu se prelungeşte, ci se înlocuieşte cu o măsură care va fi restrânsă la un număr de cetăţeni beneficiari", a spus Costin după întâlnirea de la Palatul Victoria.







La începutul lunii ianuarie, Ministerul Energiei a precizat că scenariile analizate în ceea ce priveşte liberalizarea pieţei de energie prevăd că aceasta se va face etapizat, cu protejarea tuturor consumatorilor, şi nu se limitează la data de 1 aprilie 2025, transmite adevarul.ro