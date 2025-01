Plafonarea energiei iese din discuţie pentru Guvernul Ciolacu. Doar o categorie de persoane va primi carduri

Lovitură pe început de an pentru români! Guvernul renunță la plafonarea energiei. Vor mai primi reduceri la facturi numai cei cu venituri reduse. Plafonarea urma să expire oricum în primăvară.







Austeritatea cheltuielilor guvernului in 2025 se va resimti si in facturile la energie. Din luna aprilie expira OUG care plafoneaza preturile la energie iar guvernul vrea ca masura sa continue dar nu pentru toti consumatorii, asa cum este in prezent. Iar pentru asta, ministerul Energiei si cel de Finante vor sa introduca un sistem de compensare a costurilor energetice dar doar gospodăriile vulnerabile.







Asa ar putea aparea noi carduri acordate de guvern, similar cu pentru alimente sau pentru vacante, dar care sa fie folosite pentru plata facturilor la energie.







Cardul va fi distribuit fiecarei gospodarii cu cel putin un locatar si va fi alimentat o data pe an. Metoda de calcul avuta in vedere este aceea ca dupa plata facturilor la utilitati, nicio gospodarie sa nu coboare sub pragul de saracie. Mai exact, carduri pentru energie vor primi doar acele gospodarii care in anul anterior au cheltuieli estimate cu energia, scazute din venitul lunar, sa nu rezulte un venit mai mic decat pragul de saracie.







Suma cu care cardul este alimentat va fi diferita da la o familie, la alta si va acoperi diferenta dintre venitul ramas dupa plata facturilor la energie si pragul de saracie.







Pana pe 31 martie, statul va trebui sa identifice toate gospodariile care se califica pentru primirea ajutorului financiar pe cardul de energie cat si calcularea sumelor aferente pentru compensare, potrivit stiripesurse.ro