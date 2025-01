Sunătoarea este recomandată și pentru reducerea bufeurilor de la menopauză

Sunătoarea este o plantă care conține ingrediente active, cum ar fi hipericina, care are proprietăți antibiotice și antivirale. În prezent, aceasta este disponibilă ca supliment sub formă de ceaiuri, tablete, lichide și preparate topice. Deși mecanismul exact nu este clar cunoscut, planta poate acționa în mod similar cu anumite tipuri de antidepresive prin creșterea disponibilității neurotransmițătorilor precum dopamina, serotonina și noradrenalina în creier. De asemenea, sunătoarea are proprietăți antibacteriene și poate acționa ca un agent antiviral.Medicii susțin că ceaiul de sunătoare este folosit foarte des pentru a trata depresia, dar nu formele severe.Totodată, aplicarea sunătoarei pe cale topică a îmbunătățit inflamația și a scăzut severitatea psoriazisului în cazul pacienților cu psoriazis de tip placă, conform unui studiu recent. În plus, cercetările științifice sugerează că această plantă ar putea ajuta la reducerea simptomelor asociate cu menopauza, inclusiv bufeurile și depresia. Deși se folosește adesea pentru a trata alte probleme, cum ar fi anxietatea sau tulburarea afectivă sezonieră, studiile privind eficiența sa pentru aceste afecțiuni sunt limitate. Tocmai de aceea, consultarea unui medic înaintea de începerea unui tratament cu ceai de sunătoare pentru astfel de afecțiuni este absolut necesară.