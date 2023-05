Ceartă între partenerii de afaceri? Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa face dreptate

Într-o relaţie de afaceri, lucrurile nu merg totdeauna ca pe roate. În derularea unui contract, din diverse motive, între cele două părţi pot interveni puncte de vedere diferite, certuri, nerespectare de clauze. Ce-i de făcut în asemenea situaţii? Proces în instanţă sau apelare la Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa!Arbitrajul reprezintă o alternativă la instanţa statală, oferind părţilor posibilitatea de a soluţiona litigiile civile şi comerciale, interne şi internaţionale, într-un timp mult mai scurt decât dacă ar opta pentru instanţa statală, beneficiind totodată de calitatea şi confidenţialitatea actului de justiţie.La soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, poate recurge orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu sediul sau domiciliul în România sau în străinătate.Care sunt avantajele soluţionării litigiilor prin arbitrajul instituţionalizat? Ne explică Ruxandra Serescu, directorul general al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.„În primul rând, caracterul definitiv şi obligatoriu al hotărârilor arbitrale, larga lor recunoaştere internaţională. România, alături de alte peste 100 de state, a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la recunoaşterea sentinţei arbitrale străine, încheiată la New York, în anul 1958, precum şi celeritatea arbitrajului, care poate fi stimulată de părţi prin posibilitatea pe care o au de a stabili termenul arbitrajului, constituie avantaje necontestabile ale arbitrajului.De asemenea, confidenţialitatea are rolul de a proteja credibilitatea şi prestigiul părţilor prin faptul că dosarul cauzei, dezbaterile şi pronunţarea nu sunt publice. Şedinţele de judecată nu sunt publice, nicio persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj”, a precizat Ruxandra Serescu.Calitatea sporită a actului de justiţie este asigurată de alegerea unor arbitri care au cunoştinţe aprofundate în domeniul respectiv, iar costurile generate de soluţionarea litigiilor sunt mai reduse datorită termenului scurt în care se pronunţă hotărârea arbitrală, ce poate fi învestită cu formulă executorie. Termenul în care se pronunţă hotărârea arbitrală este de maximum şase luni, iar împotriva sentinţei arbitrale nu se poate exercita decât o cale de atac, respectiv acţiunea în anulare.Competenţa specializată a arbitrilor este un alt motiv pentru care se apelează la abitraj, precum şi posibilitatea părţilor de a-şi alege arbitrul titular şi arbitrul supleant de pe lista arbitrilor.Consultanţă procedurală gratuităConsultanţa procedurală este asigurată gratuit de personalul de specialitate al Curţii de Arbitraj la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă.„Pentru a putea beneficia de aceste avantaje, este necesară existenţa unei clauze compromisorii în contractul încheiat între părţi, prin care, acestea convin ca litigiile ce vor rezulta din/în legătura cu contractul ce cuprinde clauza să fie soluţionate pe calea arbitrajului organizat de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa.În absenţa unei clauze compromisorii inserată în contract, în cazul în care între părţi s-a născut deja un litigiu, acestea pot încheia un «compromis», un înscris separat de contract, prin care să convină ca litigiul existent între ele să fie soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa. Acest înscris trebuie să se refere la un litigiu actual şi determinat, menţionat ca atare în actul de compromis.În cazul în care părţile au în vedere o situaţie potenţial litigioasă, care încă nu s-a declanşat, acordul lor privind arbitrarea acestui litigiu nu este un compromis, ci o clauză compromisorie, ce poate fi inserată într-un act adiţional la contractul de bază”, a mai precizat directorul general al CCINA Constanţa.