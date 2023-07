CFR: Unele trenuri ar putea ajunge cu întârziere la Constanţa, din cauza caniculei

Traficul feroviar pe raza Regionalelor CF Bucureşti, Constanţa, Craiova, Timişoara, Iaşi şi Galaţi se desfăşoară, marţi, 25 iulie, şi miercuri, 26 iulie, în condiţii speciale, cu reducerea vitezei de circulaţie a trenurilor cu 20-30 km/h faţă de viteza normală, pe segmentele unde temperatura la nivelul şinei ajunge şi chiar depăşeşte 50 de grade Celsius. În aceste condiţii, unele trenuri vor ajunge cu întârziere la destinaţie.„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, în zilele de marţi, 25 iulie, şi miercuri 26 iulie, din cauza temperaturilor extreme de 39 - 42 de grade Celsius care se vor înregistra pe raza mai multor judeţe, aflate sub incidenţa celor două avertizări de temperaturi caniculare - Cod Roşu şi Cod Portocaliu, traficul feroviar pe anumite intervale de cale ferată de pe raza Regionalelor CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Iaşi, Galaţi şi Constanţa se va desfăşura în condiţii speciale, cu reducerea vitezei de circulaţie a trenurilor, doar în anumite intervale orare, pe segmentele de cale ferată unde temperatura la nivelul şinei ajunge şi chiar depăşeşte 50 de grade Celsius, această măsură fiind prevăzută de instrucţiile feroviare şi are drept scop desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de CFR SA.Reducerea vitezei de circulaţie în condiţii de vreme caniculară reprezintă una dintre principalele măsuri aplicate de orice sistem feroviar, în vederea derulării traficului în condiţii de siguranţă în zonele aflate sub avertizare de temperaturi extreme.„Personalul de specialitate al CFR SA avizează permanent operatorii de transport feroviar de călători şi de marfă când se impune reducerea vitezei de circulaţie şi pe ce intervale de staţii se va adoptă această măsură, astfel încât operatorii de transport feroviar de călători să informeze pasagerii din trenurile aflate deja în circulaţie, sau care urmează să circule în ziua respectivă, despre condiţiile de trafic”, mai precizează sursa citată.CFR SA recomandă călătorilor ca, în această perioadă, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare a trenurilor în staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport de la care a achiziţionat sau doreşte să achiziţioneze bilet.De asemenea, călătorii sunt rugaţi să consulte periodic inclusiv site-urile sau paginile de social-media ale operatorilor de transport feroviar, pentru informaţii actualizate despre condiţiile şi măsurile impuse în graficul trenurilor înscrise în circulaţie.