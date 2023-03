Constănţenii optează tot mai mult pentru maşinile electrice. „Merită şi aşteptarea, şi investiţia!”

Un vehicul electric. Nepoluant, prietenos cu natura, uşor de condus sau de parcat, beneficiar chiar de diverse facilităţi. Constănţenii investesc masiv în acest segment, dovadă că străzile sunt pline de autoturisme cu numere verzi, iar timpii de aşteptare la dealerii auto depăşesc chiar şi jumătate de an.Chiar dacă nu au ajuns, încă, la nivelul de educaţie, responsabilitate şi, foarte important, al bugetelor din Occident, românii sunt interesaţi de achiziţia autoturismelor electrice. La nivel naţional, în 2022, s-a înregistrat o creştere de 72% faţă de anul precedent, iar ponderea „electricelor” a ajuns la 9% din parcul auto, mult inferioară însă ratei medii globale de adoptare de 13%.Şi piaţa auto constănţeană „rulează” pe aceleaşi coordonate, iar cea mai bună dovadă este aceea că, pe orice arteră, la o simplă analiză, este aproape imposibil să nu remarci un autoturism electric sau măcar cu propulsie hibridă.Deşi preţul energiei electrice a crescut semnificativ, autonomia nu este grozavă şi cu mari emoţii poţi ajunge, cu unele modele, de la exemplu la Bucureşti, iar investiţia iniţială presupune un efort consistent (minimum 11.000 de euro), constănţenii îşi doresc foarte mult un autoturism electric în faţa porţii/blocului.„Ne place sau nu, acesta este viitorul. Urmărim cu interes ceea ce se întâmplă în alte ţări ale Uniunii Europene, de unde se dă «ora exactă». Motoarele tradiţionale, pe motorină şi benzină, vor deveni, în câţiva ani, istorie.Trendul este de a trece la propulsii electrice, nepoluante. Pentru firma mea, am comandat deja cinci asemenea maşini, de la un producător autohton. Încă nu au sosit, dar aşteptarea merită. La fel şi investiţia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian C., managerul unei firme constănţene ce activează în construcţii.Interlocutorul nostru spunea că investiţia merită, iar la acest capitol, trebuie să ştiţi că preţurile pentru achiziţia unui vehicul electric nu sunt chiar mici. Astfel, prin Programul Rabla, cea mai ieftină Dacia Spring costă 11.000 euro, Hyundai Kona şi Toyota Corolla „sar” bine de 20.000 de euro, iar pentru un Volkswagen ID4 buzunarele trebuie să te ţină bine: peste 40.000 de euro.„Merg bine spre foarte bine vânzările de maşini electrice. În special firmele au tendinţa de a-şi înnoi parcurile auto, dar şi persoanele fizice optează tot mai mult pentru acest tip de propulsie. Sunt, într-adevăr, timpi mai mari pentru livrare, dar acest lucru este generat de contextul internaţional, marcat de războiul din Ucraina”, explică Irina A., consultant vânzări auto.Mai multe staţii de încărcare, în toate cartiereFoarte importantă în acest domeniu este şi infrastructura, pentru că nu toţi posesorii de maşini electrice au posibilitatea de a-şi încărca bateria la domiciliu. Astfel, infrastructura de încărcare este un argument care poate înclina balanţa în momentul achiziţiei.„Locuiesc la bloc, la etajul 10, rar am posibilitatea de a încărca bateria acasă, motiv pentru care folosesc staţiile de încărcare publice din oraş sau din parcările super-marketurilor.Autorităţile publice ar trebui să coopereze mai mult şi mai bine cu operatorii de reţea, este necesar ca numărul terminalelor de încărcare să se mărească şi să acopere toate zonele Constanţei.Avem şi beneficii, nu mai plătim pentru parcare, însă a crescut considerabil preţul pentru asigurarea RCA”, a făcut o scurtă „radiografie” a problematicii Romică A., un constănţean care locuieşte în zona Abator.