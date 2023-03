Sindicatul Liber Petrochimistul a obţinut majorarea salarială pentru 5.000 de angajaţi

În acest weekend, a avut loc în stațiunea Mamaia, Adunarea Generală a Sindicatului Liber Petrochimstul reprezentativ pentru cinci societăți de pe platforma industrială Petromidia din Năvodari (Rompetrol Rafinare, Rominserv, RQC, Rompetrol Gaz şi KMG Service Center). Cu această ocazie, liderul sindicatului, Petre Tancău a precizat că 2022 a fost un an bun pentru toată lumea şi că se bucură că a reușit să obţină majorarea salarială de 1.500 de lei net pentru salariaţi, care a intrat în vigoare din luna martie a acestui an. Menţionăm că de respectivele majorări salariale beneficiază 5.000 de angajați.„Anul 2022 a fost foarte provocator pentru noi, pentru că am avut de negociat contractele colective de muncă pentru cinci societăţi şi am avut de negociat creşterile salariale. Cred că este mulţumitor ceea ce am obţinut. În anul 2023 nu avem provocări mari, pentru că nu avem nici negocieri de contract colectiv de muncă, doar dacă vor fi participări la acţiuni mari, la nivel naţional, atunci vom participa şi noi, ca de fiecare dată. În ceea ce priveşte următoarea negociere salarială, aceasta este prevăzută în procesul verbal pe care l-am semnat, la începutul anului 2024”, a declarat Petre Tancău. El a precizat că sindicatul are în jur de 1.500 membri de sindicat, dar salariaţii sunt în număr de 5.000.