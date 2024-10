Construcţiile de nave şi serviciile portuare constănţene, promovate în cadrul Europort şi Turkish Chamber of Shipping

Echipa Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, condusă de directorul general Ruxandra Serescu, a desfăşurat o misiune economică la Istanbul. Acest eveniment marchează o etapă strategică în consolidarea relaţiilor economice şi portuare dintre România şi Turcia.Prin organizarea acestei acţiuni economice, CCINA Constanţa şi-a propus să sprijine dezvoltarea internaţională a afacerilor locale, să promoveze Portul Constanţa, să susţină evenimentul Maritime Business Week 2025 şi, nu în ultimul rând, să încurajeze schimburile comerciale între România şi Turcia.Delegaţia a inclus atât reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul maritim, precum George Vişan, director comercial al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, şi Florin Goidea, director general al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, cât şi operatori portuari, operatori de terminale şi furnizori de echipamente şi servicii de logistică, printre care s-au numărat Phoenix Logistics Solutions, Diesel Mecanica, Oil Terminal şi Comvex.Programul misiunii economice a inclus vizite la târgul Europort, întâlniri B2B MariMatch (Enterprise Europe Network), întâlniri cu reprezentanţi ai Rotterdam Ahoy (organizatorul Europort) şi vizite la Turkish Chamber of Shipping.Europort Istanbul, prima destinaţieAceastă primă destinaţie din misiunea economică a CCINA la Istanbul, dedicată evenimentului Europort Istanbul, a fost axată pe întâlniri bilaterale menite să consolideze parteneriatele şi să identifice noi oportunităţi de afaceri.Europort Istanbul este una dintre cele mai mari şi importante expoziţii din Turcia dedicate sectorului maritim, organizată de binecunoscuta companie Rotterdam Ahoy. Evenimentul atrage anual mii de profesionişti şi lideri din industria navală şi maritimă din întreaga lume.Cea de-a 17-a ediţie a fost dedicată sectoarelor precum construcţia şi reparaţia navelor, tehnologia marină, echipamentele portuare, serviciile de logistică, soluţiile de propulsie şi energie, tehnologia offshore şi alte servicii conexe industriei maritime. Participanţii au avut ocazia să exploreze cele mai noi inovaţii şi tehnologii din domeniu, să stabilească contacte de afaceri valoroase şi să înţeleagă tendinţele şi provocările actuale ale pieţei.„Delegaţia noastră a beneficiat de întâlniri bilaterale cu parteneri locali şi internaţionali, punând astfel bazele unor colaborări viitoare în domeniul portuar şi al logisticii”, au transmis reprezentanţii CCINA Constanţa.Turkish Chamber of Shipping, a doua destinaţieÎn cea de-a doua zi a misiunii, sub coordonarea directorului general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu, reprezentanţii români au avut întâlniri importante cu reprezentanţi ai Turkish Chamber of Shipping (TCS). Delegaţia română a fost primită de Tamer Kıran, preşedintele Consiliului de Administraţie al TCS, alături de alţi lideri din sectorul maritim turcesc, precum Başaran Bayrak, Metin Demir (Zonguldak), Arslan Keleş (Karadeniz Ereğli), Vedat Doğusel (Kocaeli) și Oğuz Ünlüer (Karadeniz Ereğli).„În cadrul discuţiilor purtate, s-au abordat subiecte esenţiale pentru relaţiile româno-turce în domeniul navigaţiei şi administraţiei portuare, cu precădere tarifele de tranzitare a strâmtorilor turceşti, evidenţiind astfel oportunităţile de colaborare şi dezvoltare a infrastructurii maritime.Aceste întâlniri şi dialogurile aplicate, deschise într-un ambient relaxat, reprezintă un pas important în consolidarea relaţiilor economice şi comerciale între România şi Turcia”, au mai transmis reprezentanţii CCINA.