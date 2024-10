Bătaie de joc pe Aeroportul Otopeni. Peste o sută de pasageri blocați fără nicio explicație

De mai bine de nouă ore sunt blocați pe Aeroportul Otopeni peste o sută de pasageri care ar fi trebuit să decoleze spre Egipt, însă zborul le-a fost anulat. Reprezentanții companiei le-au spus să plece acasă, fără a le explica ce urmează să se întâmple cu zborul respectiv, apoi nu au mai răspuns la telefon.Mulți dintre ei sunt cu copiii și efectiv au dormit pe scaunele din aeroport, nu au primit nici apă sau mâncare.„Am reușit într-un final să stăm de vorbă cu reprezentații companiei de transport aerian. Ni s-a transmis să plecăm acasă pentru că nu se știe exact la ce oră va pleca aeronava.Ni s-a spus telefonic că ne garantează că astăzi se va pleca. În momentul de față, pe tabela de plecări apare ora de plecare 13, dar nu avem absolut nimic în scris de la tur operator sau de la compania aeriană.De asemenea, acel faimos form care trebuia să ni se dea după 4 ore de stat în avion, în situația întârzierii sau o sticlă de apă abia acum, în jurul orei 10, a început să fie distribuit după ce oamenii, care stau de atâta timp de atâtea ore cu copii mai mari sau mai mici, cu oameni veniți de foarte departe inclusiv de la Suceava, stau și așteaptă și au sunat și nu au fost băgați în seamă.Printre cei peste 100 de pasageri ai aeronavei se numără mulți copii și vârstniciOficiul de check-in, care ar fi trebuit să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă, a fost deschis in jur de 9 și 40, iar în jur de 9 și 55 a început distribuirea unei sticle de apă și a unui sandviș”, a declarat pasagera pentru Realitatea Plus.Întrebată dacă a încercat să facă o sesizare la ANPC în acest sens, pasagera a răspuns: „În situația în care telefonic ni s-a transmis că putem să plecam liniștiți acasă, că vom fi sunați din timp să venim la aeroport și că mai mult ca sigur aeronava va decola, nu am reușit să luăm legătura cu ANPC, cel puțin eu nu, nu știu dacă ceilalți călători au reușit să ia legătura cu ANPC, dar eu nu am reușit.”