Costel Untea, de la SRCF Infrastructură Constanța, pe primul loc la semimaratonul „Festivalul Sporturilor“

Acum, Costel Untea se pregătește pentru concursul de alergare montană „X Race” de la Siriu, județul Buzău, care se va desfășura sâmbătă, 10 iunie. Îl așteaptă 21 de km de alergat pe un teren cu diferență de nivel de 100 m și, desigur, își dorește să câștige.



Soția, care lucrează în cadrul CFR, îl susține, îl însoțește la toate competițiile și tot ea este cea care îi face fotografii pe traseu.



„Încerc să îmi îmbunătățesc mereu timpul de alergare și strategia, astfel încât să devin mai bun și să câștig competițiile la care particip”, afirmă Costel Untea.



Între timp, semimaratonistul și-a cumpărat echipament special pentru alergare și spune că se simte foarte bine, deși are 61 de ani și îi încurajează și pe alții să facă sport, deoarece este important pentru sănătate.



Costel Untea a avut, în ultimul an, mai multe provocări și situații inedite. Una dintre ele a fost când a participat, la Greci, în Munții Măcinului, la un semimaraton de 24 km, pe care l-a parcurs în 4 ore și 2 minute.



„A fost o experiență deosebită, deoarece, până atunci nu am mai alergat pe munte. Mai mult decât atât, atunci m-am rătăcit și am ieșit de pe traseu. Am ajuns în fața casei unui localnic, iar acesta mi-a spus pe unde să o iau, astfel că am reușit să termin cursa. Dacă nu mă rătăceam, cu siguranță obțineam un timp mai bun”, spune semimaratonistul Costel Untea.











2022 - 7 semimaratoane: Fetești, Constanța, Greci (24 km), Timișoara, Călărași, Băneasa, București



- 2 crosuri: Constanța (5 km), Curtea de Argeș (11 km).



2023 - 7 semimaratoane: Brașov, Băneasa, Gârboavele, Constanța, București, Brașov (22 km), Iași



- 3 crosuri: Cocorăștii Misli (12 km), Cheile Dobrogei (16 km), Iași (10 km)



Locul 1 - Fetești 2022 și Iași semimaraton 2023;



Locul 2 - Călărași 2022, Fetești 2023, Constanța 2023;



Locul 3 - Constanța 2022, Iași cros 2023.



