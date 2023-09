Criză pe piaţa muncii în IT. „Dacă scad salariile, riscăm să rămânem fără specialişti!”

Eliminarea facilităţilor fiscale din domeniul IT accelerează o criză deja resimţită pe piaţa muncii, iar competiţia între candidaţi va creşte şi mai mult, arată o analiză realizată de platforma de recrutare online bestjobs. Pe piaţa constănţeană, incertitudinea este cuvântul la ordinea zilei.Anul 2023 a fost unul dificil pentru sectorul IT, atât la nivel global, dar mai ales în România. Pe de o parte, concedieri semnificative în prima parte a anului au lăsat foarte mulţi candidaţi în căutare de job într-o piaţă cu pretenţii tot mai ridicate, iar pe de altă parte, impozitarea veniturilor de peste 10.000 de lei brut, măsură care ar urma să fie implementată din această toamnă, pune presiune pe recrutare şi îi poate determina pe angajatori să se orienteze către candidaţii mai tineri, care să se încadreze în limita salarială neimpozitabilă.Greu de găsit candidaţi potriviţi„Numărul de joburi din IT disponibile pe platforma de recrutare bestjobs s-a menţinut la nivelul lunii ianuarie, în timp ce numărul aplicărilor înregistrate de candidaţi în ultima lună este cu 15% mai mare decât la începutul anului.În IT, există în continuare specializări pentru care găsirea candidaţilor potriviţi rămâne o problemă. Acestea sunt, de regulă, cele legate de tehnologiile noi sau în dezvoltare, precum automatizările, Inteligenţa Artificială sau securitatea cibernetică, pentru care ofertele salariale sunt cu mult peste media pieţei.Astfel, un Cybersecurity Engineer poate câştiga între 1.500 şi 2.300 euro net, un Ofiţer în securitatea datelor, între 1.000 şi 1.500 euro net şi un Automation QA Engineer, între 1.900 şi 2.500 euro net”, se arată în analiza realizată de bestjobs.De altfel, cei mai mulţi angajaţi din IT, în special cei care lucrează în programare şi ale căror salarii depăşesc 10.000 de lei brut, pot viza alte tipuri de contracte care să avantajeze mai mult, precum cele de colaborare prin PFA sau microîntreprindere.La polul opus, eforturile marilor companii din IT de a-şi ajusta numărul de angajaţi recrutaţi în timpul pandemiei la volumul de muncă actual a rezultat în concedieri masive în acest sector, care au început de la finalul lui 2022 şi încă au ecou pe piaţa muncii. Foarte mulţi candidaţi sunt încă disponibili după perioade lungi de căutări şi, în contextul eliminării facilităţilor fiscale, vor fi nevoiţi să îşi reducă considerabil şi aşteptările financiare.Viitor privit cu multă prudenţăMăsurile fiscale anunţate de guvern - şi nu ne referim aici doar la cele ce ţin strict de segmentul IT - au generat un sentiment de îngrijorare în rândul firmelor, mai ales mici şi mijlocii, cu 5-10-15 angajaţi. Graţie facilităţilor fiscale acordate anterior, aceste firme au supravieţuit şi chiar au reuşit să se dezvolte fără prea mari probleme. Ba mai mult, au avut şi salariaţi mulţumiţi, ceea ce a generat performanţă. Ce se va întâmpla acum?„Va fi «deranj» mare pe piaţă, în situaţia în care facilităţile vor fi radiate. Nu ştiu cum vom putea acoperi pierderile. Sper totuşi ca, pe ultimii metri, pachetul de măsuri fiscale să nu lovească în industria IT.Ca angajator, principala preocupare pe care o am este aceea de a-mi menţine salariaţii, care ar putea fi tentaţi să plece. Unde? În niciun caz în România, pentru că toţi vom fi afectaţi. Cei mai buni cu siguranţă vor aplica pentru un job în ţările din Vest. Nu au plecat până acum pentru că aveau un serviciu bun acasă, aproape de familii, o situaţie similară cu cea a medicilor. Riscăm însă să rămânem fără specialişti!Privim viitorul cu prudenţă, mai întâi să vedem exact în ce măsură vom fi afectaţi şi vom acţiona apoi în consecinţă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Pompiliu I., managerul unui firme IT constănţene.