Fără inhibiţii, dar cu mii de euro în cont! Afacerea din dormitorul roz

O mică bârfă care, cu siguranţă, a ajuns şi la urechile multora dintre dumneavoastră, cititorii ziarului nostru. Iar bunăstarea Graţielei ar putea fi generată de mai mulţi factori: poate a învăţat mult şi a prins un job bine plătit, poate a primit o moştenire de la mătuşa Tamara, poate că are succes în afaceri. Videochat! Nici nu vă imaginaţi la ce dimensiune a ajuns acest fenomen, transformat de altfel în industrie.





La ora actuală, videochatul este una dintre afacerile cele mai profitabile, cu mare cerinţă în piaţă şi generator de venituri la care, muncind zi de zi la întreprindere, nici măcar nu te-ai putea gândi. Şi nici nu trebuie prea multe calităţi: să fii frumuşică, îndrăzneaţă, fără inhibiţii şi să ai un minimum de buget pentru investiţia iniţială.







Prejudecăţi depăşite





Afacerea videochat poate avea mai multe niveluri, în sensul că se poate lucra într-un salon mai complex, ceea ce ar presupune o investiţie mai consistentă, dar şi pe cont propriu. Practic, faci bani din dormitorul decorat în roz!





„Dacă mă întrebaţi acum 10-15 ani dacă sunt dispusă să fac videochat, nici nu aş fi conceput aşa ceva. Eram studentă, aveam alte planuri. Dar, niciodată nu ştii ce îţi oferă viaţa. Deşi am un serviciu, nu reuşesc să acopăr toate cheltuielile, mai ales după divorţ, când am rămas cu cei doi copii. O prietenă care făcea bani mulţi cu videochatul m-a întrebat dacă vreau să intru în combinaţie şi, împinsă de nevoi, am acceptat.





La început, îmi era jenă, dar, treptat, am depăşit prejudecăţile. Nu mă culc cu nimeni, nu mă atinge nimeni, am clienţii mei, toţi din străinătate. Pe măsură ce numărul clienţilor a crescut, s-au mărit semnificativ şi veniturile. La serviciu, nu aş fi câştigat niciodată aceşti bani!”, a declarat, sub protecţia anonimatului, Ioana, o constănţeancă în vârstă de 36 de ani.







O pâine bună de mâncat pentru… IT-işti





Un studio de videochat se poate înfiinţa destul de repede, iar costurile nu sunt foarte mari. Cel mai adesea, este preferată varianta închirierii unui apartament (250-400 de euro), apoi sunt necesari banii pentru aparatură şi decoraţiuni interioare - câteva mii de euro, în funcţie de calitatea materialelor şi a echipamentelor. Cei din industrie ştiu că, periodic, în funcţie de dorinţele clienţilor, trebuie făcute reamenajări, deci o parte din câştig se reinvesteşte.





În funcţie de amplitudinea afacerii, costurile pot urca însă substanţial, chiar şi până la 100.000 de euro, atunci când se apelează la franciză şi echipamente de lux.





În privinţa veniturilor, şi acestea variază, de la câteva sute de euro, pentru o variantă empirică a activităţii, până la câteva mii sau chiar zeci de mii de euro lunar, în cazul modelelor celebre, solicitate de bogătaşi din toate colţurile lumii.





Printre beneficiarii afacerii se numără nu numai fetele, ci şi… IT-ştii. Videochatul este o pâine bună de mâncat pentru creatorii de site-uri, pentru că sistemul trebuie creat, securizat, întreţinut. Aceştia din urmă îşi declară încasările şi la fisc, contribuind astfel la bugetul naţional, spre deosebire de multe „videochatiste”, care în rare cazuri îşi achită taxele şi impozitele.





„Uite-o, dragă, pe Graţiela! Şi-a luat un apartament la Sinaia, pleacă în vacanţe în Maldive, conduce un BMW răcnet. Îi merge bine, de unde o avea atâţia bani, că şi noi muncim din zori şi până-n seară şi abia achităm facturile cotidiene!”.