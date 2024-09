Furtunile care s-au dezlănţuit, în acest debut de toamnă, pe litoral au lovit năprasnic şi Herghelia Mangalia: clădiri inundate, acoperişuri smulse, tone de cereale compromise, competiţii anulate. Valoarea totală a pagubelor nu a fost încă stabilită, dar cu siguranţă va fi mult, foarte mult de muncă până când situaţia va reveni la normal.O vorbă din popor spune că nu te poţi pune cu natura. Din păcate, este valabilă şi în cazul Hergheliei Mangalia, devastată după ploile torenţiale din ultimele zile. Ce a rămas în urmă după trecerea stihiilor? Un adevărat dezastru!„A fost potop, s-a înregistrat cea mai mare cantitate de precipitaţii din istoria locurilor, 328 litri pe metrul pătrat!Şase locuinţe de intervenţie au fost inundate, fiind afectate atât interioarele, cât şi acoperişurile. Apa a intrat şi în magazia de cereale, unde aveam stocate 250 de tone de ovăz, dar şi în parcul de furaje, unde ţinem fânul, paiele.Vântul puternic a smuls ţiglele, tabla de pe fânare, iar de furia apelor nu a scăpat nici grajdul de armăsari pepinieri, de prăsilă. Ce să facem, nu ne putem împotrivi naturii. Încă nu am stabilit valoare totală a pagubelor, suntem în curs de evaluare, dar vom avea mult de muncit, şi la interioare, şi la acoperişuri, iar situaţia materială nu e grozavă.Sperăm ca, ajutaţi şi de administraţia pădurilor, să o scoatem la capăt”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, şeful Hergheliei Mangalia, Constantin Ancuţa.Tot din această cauză, o competiţie de trap, programată pentru sâmbătă, 14 septembrie, a fost anulată.„Nu am avut altă variantă. Pista de trap este compromisă, nu mai putem ţine concursuri. Oamenii noştri au început deja lucrările de reparaţii, dar va mai dura ceva timp până tot va fi la fel cum a fost”, a explicat conducătorul unităţii.Producţie bună în agriculturăExistă, totuşi, şi un motiv de bucurie, pe linia producţiei din agricultură, unde s-au obţinut rezultate spectaculoase.„Cu un ochi plângem, cu celălalt râdem şi asta pentru că, după ploi, a fost refăcută rezerva de apă în sol. Noi deţinem 490 de hectare teren arabil, pe care cultivăm plante de nutreţ, cereale, plante tehnice. Anul acesta, am avut recolte foarte bune la floarea soarelui - 3.100 kg la hectar, la ovăz - 5.100 kg la hectar, la orz - 6.000 kg la hectar.Avem stoc pentru furaje, iar surplusul îl vindem, generând astfel venituri”, a explicat Constantin Ancuţa.Herghelia produce bani şi din vânzarea cailor, un Pur Sânge Arab putând fi achiziţionat cu preţuri cuprinse între 4.000 şi 10.000 de lei, fără TVA.„La ora actuală, avem în herghelie 223 de cai, majoritatea Pur Sânge Arab. Doi sunt lipiţani pentru montă publică, iar opt - cai semigrei pentru muncă. Avem armăsari pepinieri, iepe mamă, tineret în creştere, armăsari de montă publică, sport şi agrement.În privinţa personalului, acesta este suficient, unitatea având la acest moment 52 de salariaţi”, spune şeful hergheliei.Pur Sânge Arab, cea mai veche rasă din lumeHerghelia Mangalia a fost înfiinţată în anul 1928, având ca principal obiectiv păstrarea cât mai fidelă a caracteristicilor morfo-fiziologice ale calului „Arab”.În anul 2002, herghelia a intrat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ca secţie în structura Direcţiei Silvice Constanţa, iar în 2015, a trecut în subordinea Direcţiei de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor, ca subunitate a acesteia.„Herghelia este destinată creşterii şi ameliorării materialului genetic pentru rasa Pur Sânge Arab, cele mai importante obiective fiind promovarea cailor de rasă prin sportul ecvestru şi ameliorarea cabalinelor din marea creştere prin armăsarii de montă publică.Rasa Pur Sânge Arab este cea mai veche rasă din lume, contribuind la realizarea şi îmbunătăţirea majorităţii raselor de cai existente. Este un cal cu temperament vioi, docil, cu aptitudini deosebite pentru curse de galop şi anduranţă. Este o rasă foarte rezistentă la condiţiile de întreţinere vitrege şi la schimbările climatice”, a declarat Constantin Ancuţa.Baza materială principală a Hergheliei Mangalia cuprinde opt grajduri, un hipodrom pentru curse de galop, o bază hipică pentru antrenament şi concursuri de obstacole, o bază de agrement, sediul administrativ şi teren agricol.