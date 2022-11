Domnilor parlamentari, nu blocați exportul de animale vii prin portul Constanța!

Federația PRO AGRO informează Senatul României că, în cursul săptămânii trecute, organizațiile din zootehnie au primit de la Comisia Europeană proiectul Regulamentului de implementare a condițiilor de bunăstare în timpul transportului, fiind invitate să își exprime punctul de vedere până în data de 6 martie 2023. Proiectul respectiv prevede, printre altele, digitalizarea certificatelor de sănătate - pe o platformă comună, cu vizibilitate europeană - cât și planurile de urgență pentru navele cu animale, în caz de urgență. Iar istoricul inspecțiilor navelor care transportă animale va face obiectul unei baze de date vizibile pentru toate statele membre.



Nu vă grăbiți cu modificările legislative!



„Considerăm că nu trebuie să ne grăbim să facem modificări legislative până ce acest regulament de implementare nu va fi publicat. Legea nr. 150/2020 este mai restrictivă decât draft-ul regulamentului în discuție,



ca de exemplu: impune prezența unui medic veterinar doar la prima călătorie după autorizarea navei și în caz de reautorizare. Într-o eventuală modificare legislativă, ar fi necesară luarea în considerare a concluziilor Comisiei ANIT din ianuarie 2022, de anchetare a condițiilor de bunăstare în timpul transportului în statele membre. Ca o concluzie generală și importantă, modificarea Legii nr. 150 se va face conform cerințelor Legii sănătății animale, în spiritul implementării unor condiții





superioare de bunăstare și nu pentru a interzice comerțul României cu animale vii. Comisia Europeană nu va interzice niciodată acest lucru. Statele care au renunțat nu sunt în poziția României, de principal producător, iar noi nu putem afecta o activitate în care excelăm. (…)



Pentru a mări activitatea de comerț cu carne de bovine/ovine și a aduce valoare adăugată, vor trebui făcute, pe mai mulți ani, activități de promovare, infrastructură productivă, concept de consum, contracte ferme pe bază de negocieri de durată și altele. Trecerea către comerțul cu carne se va face în mod voluntar, cu respectarea bunăstării superioare, europene, și nu obligatoriu. Suspendarea exportului pe o perioadă chiar și de patru luni (în timpul verii, când se presupune că temperaturile sunt cele mai ridicate) poate pune în pericol relațiile comerciale ale României în materie de export cu animale vii, în special de ovine”, avertizează Federația PRO AGRO.



România, al treilea mare producător de ovine



Organizația precizează că România este cel de-al treilea mare producător de ovine din Uniunea Europeană și înregistrează un excedent ce poate fi valorificat doar prin export în țările din zona arabă. Dintr-un efectiv total de 8 milioane de ovine, țara noastră exportă aproximativ 2 milioane în fiecare an în lumea arabă. „Adoptarea unor măsuri restrictive de interzicere a exporturilor în condițiile în care nu au fost consemnate neconformități flagrante, mortalitatea constatată la destinație fiind în limitele uzuale, ar genera o amplificare a dezechilibrului de balanță comercială”, se spune în scrisoare.



Creștere spectaculoasă a exportului



Stimați cititori, exportul de animale vii prin portul Constanța (zona Midia) a avut o evoluție spectaculoasă în ultimii 13 ani, înregistrând o creștere de 10,4 ori din 2009 până în 2021. În acest interval de timp au fost exportate ovine în greutate totală de 869.880 de tone. Iată care a fost dinamica pe ani: 2009 – 10.918 tone; 2010 – 29.865 de tone; 2011 – 22.457 de tone; 2012 – 49.245 de tone; 2013 – 64.993 de tone; 2014 – 58.690 de tone; 2015 – 61.382 de tone; 2016 – 93.299 de tone; 2017 – 97.738 de tone; 2018 – 70.934 de tone; 2019 – 96.399 de tone; 2020 – 100.433 de tone; 2021 – 113.527 de tone.



Dacă în anul 2009 exportul de animale vii deținea o pondere de numai 0,03% din traficul total de mărfuri derulat prin porturile maritime românești, în 2021, ponderea acestuia a ajuns la 0,17%.



Incidente în transportul animalelor vii



În această perioadă de timp, după știința mea, Autoritatea Navală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au semnalat foarte puține situații de punere în pericol a bunăstării animalelor la bordul navelor străine care le-au preluat din portul Constanța (zona Midia). Cel mai grav incident este fără îndoială cel petrecut în dimineața zilei de 24 noiembrie 2019, când nava livestock carrier „Queen Hind” (înmatriculată sub pavilion Palau) s-a răsturnat la scurt timp după ce a părăsit dana de încărcare din zona Midia. Vasul avea la bord 14.600 de berbecuți vii (700 de tone), care au murit în accident.



Un alt incident este legat de eșuarea portcontainerului „Ever Given” în Canalul Suez, în martie 2021, care a dus la blocarea navigației pe una dintre cele mai circulate rute maritime ale lumii. Atunci, 11 nave care au încărcat animale vii în portul Constanța nu și-au putut continua drumul spre destinațiile din zona Golfului Persic. Este vorba de navele: „Apus” (sub pavilion

Togo, cu 800 tone de animale), „Britta K” (Siera Leone - 500 tone), „Mira” (Insulele Comore - 500 tone), „Mariona Star”(Tanzania - 500 tone), „Taiba” (Tanzania - 500 tone), „Julia L.S” (Tanzania - 500 tone), „Harmony Livestock” (Tanzania - 450 tone), „Jersey” (Togo - 650 tone), „Tulip” (Liban - 600 tone), „Maysa” (Panama – 350 tone) și „Sea Star Livestock” (Togo - 500 tone). Unele dintre ele se aflau deja pe Canalul Suez, iar altele au rămas în așteptare în Marea Egee sau în Mediterana.



Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România a ținut legătura cu reprezentanții transportatorilor, asigurându-se că animalele nu au de suferit.



Ion TIȚA-CĂLIN





Senatul României organizează o consultare publică având ca obiect inițiativa de modificare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și cea de abrogare a Legii nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe, consultare la care a fost invitată să participe și Federația Națională PRO AGRO. Înființată în anul 2012, aceasta cuprinde 17 organizații profesionale ale producătorilor din agricultură, industria alimentară și serviciile conexe din România.Într-o scrisoare deschisă adresată senatorului Ion-Dragoș Popescu, PRO AGRO face o serie de precizări referitoare la inițiativa legislativă. Conducerea federației consideră că Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor „va trebui să suporte modificări mai ample, care să vizeze noile cerințe ale Comisiei Europene pentru toate capitolele bunăstării animalelor”. Cât privește Legea nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe, aceasta nu trebuie abrogată, ci „modificată în spiritul Regulamentului 429/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 9 martie 2016. Pe lângă Regulament, trebuie avut în vedere și Manualul OIE pentru animale terestre, ținând cont de faptul că acest manual este legea pentru țările terțe în care România exportă cu precădere”, se precizează în scrisoare.