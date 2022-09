ZI IMPORTANTĂ PENTRU PORTUL CONSTANŢA. Iată ce se întâmplă azi

27 septembrie este o zi aniversară pentru portul Constanța, notează biroul de presă al Administrației Portuare, într-o postare pe facebook. Pe 27 septembrie 1909, în prezența regelui Carol I, a avut loc inaugurarea oficială a portului.







La momentul inaugurării, regele Carol I spunea despre portul Constanța că „va deveni unul din cele mai însemnate ale Orientului și un izvor de bogăție pentru țara întreagă”.







Amenajări ale portului Constanța de la Marea Neagră începuseră încă din 1857. În acel an, autoritățile turce au concesionat construirea portului Constanța și a căii ferate Cernavodă - Constanța companiei engleze „Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Ltd.”, iar portul Constanța a beneficiat, pentru prima dată, de amenajări și dotări relativ moderne.

După Războiul de Independență, în anul 1878, Dobrogea revine României și, odată cu aceasta, apar primele preocupări pentru construirea unui port care urma să fructifice poziția strategică a Constanței și avântul economic înregistrat de tânărul stat.







La 16 octombrie 1896 a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție și modernizare a portului Constanța, lucrări care au început după proiectul inginerului I.B. Cantacuzino.







În 1899, inginerul Anghel Saligny, constructorul podului de la Cernavodă, a fost numit director al lucrărilor portului Constanța.

La începutul secolului XX, portul Constanța avea un dig de larg, de 1.377 m lungime, digul de Sud (1.497 m), cu farul roșu, danele de încărcare, mii de metri de cheiuri, silozuri, calea ferată ș.a. Suprafața platformei portuare era de 119 ha.