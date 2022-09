Ministerul Sportului / 1.014.000 lei alocaţi pentru finalizarea lucrărilor la Bazinul Olimpic de la Baia Mare

Lucrările la Bazinul Olimpic de înot descoperit din cadrul Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană” din Baia Mare se vor putea finaliza anul acesta, în urma alocării, de către Ministerul Sportului, a sumei necesare, în cuantum total de 1.014.000 lei.Din suma totală, 850.000 lei au fost alocați de la buget, pentru dotări bazin (pompe recirculare, stație clorinare, cazane, invertori, cuplaje la instalația de panouri solare etc.) și 164.000 lei, din venituri proprii ale CSN Baia Mare, pentru finalizare lucrări exterioare (trotuare, borduri perimetrale, amenajare teren, dușuri), informează, prin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Sportului.Lucrările la bazinul descoperit au început în anul 2019, după ce acesta fusese închis în anul 2010, ca urmare a degradării survenite pe durata celor aproximativ 25 de ani de funcționare ca ștrand.Ministerul Sportului a alocat sume de la buget pentru lucrările de reabilitare în anii 2019 (1.700.000 lei) și 2021 (1.267.000 lei), anul 2020 însemnând sistarea totală a lucrărilor, pe fondul lipsei oricărei alocări în acest sens și a rezilierii contractului încheiat anterior, fiind necesară reluarea procedurii de licitație.În luna decembrie a acestui an, ca urmare a asigurării fondurilor necesare, lucrările se vor finaliza, urmând ca bazinul să fie pus în funcțiune, imediat ce vremea o va permite, și să fie omologat ca bazin olimpic, date fiind dimensiunile sale: 50,03×28 metri, și cele 10 culoare de înot, dintre care 2 laterale, de încălzire.În administrarea Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană” din Baia Mare se află două bazine de înot, unul acoperit, funcțional, cu o capacitate de 280 locuri, care găzduiește anual competiții naționale de copii și de cadeți, printre care naționalele școlare de înot. Acest bazin nu are dimensiunile și dotările care să permită omologarea ca bazin olimpic.„Mă bucur că putem finaliza lucrările la acest bazin olimpic și reda către Baia Mare, dar și către natația românească, în ansamblu, un obiectiv extrem de important. Creșterea interesului pentru acest sport, pe fondul rezultatelor internaționale de excepție din ultima vreme, trebuie susținută cu interes și eforturi și din partea tuturor celor care pot contribui la infrastructura necesară.Ministerul Sportului face demersurile necesare pentru ca sportivii să aibă toate condițiile de pregătire. Vom avea acum încă un bazin olimpic și nu ne oprim aici”, a declarat ministrul Sportului, Carol Eduard Novak.Foto: csnlascarpana.ro