Impozitul pentru apartamente şi case ar putea creşte

Impozitul pentru apartamente sau case ar putea să crească și cu 80% față de cât plătim acum, dacă Guvernul va decide ca impozitarea să se facă la valoarea imobilului din grila notarială.



Impozitele vor fi actualizate în fiecare an



Concret, dacă pentru un apartament din Capitală construit în 2015 și achiziționat cu 60.000 de euro impozitul actual este de 150 de lei de la anul veți plăti același impozit ca și vecinul, care a cumpărat în acest an același tip de apartament, dar cu 100.000 de euro.



Adică în loc de 150 de lei, impozitul va fi 270 de lei, iar impozitele vor fi actualizate în fiecare an, în funcție de valoarea imobilului din zona în care trăiți. Numai că nimeni nu știe cine va aplica aceste calcule: notarii sau angajații primăriilor.

Impozite mai mari cu până la 80 la 100 și prețuri majorate cu 50% pentru băutura răcoritoare verii: berea. Ţigări și sucuri mai scumpe la terase, sunt câteva dintre efectele pe care le vor resimți românii dacă Guvernul va merge mai departe cu ideea guvernanților de a majora anumite taxe, impozite sau accize, din 2023, p0otrivit Antena3.ro